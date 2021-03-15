 

Приговоры за взятки. Выплаты незаконно задержанным

 

Московский районный суд Нижнего Новгорода вынес обвинительный приговор бывшему заместителю прокурора региона Дмитрию Жиделеву по делу о коррупции, суд назначил Жиделеву наказание в виде 12 лет колонии строгого режима со штрафом, кратным 35-кратной суммы взятки. 

Действия Жиделева квалифицированы по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере): ранее сообщалось, что обвиняемый получил взятку в виде двух автомобилей премиум-класса.

Жиделев покинул пост в прокуратуре в июне 2018 года и был задержан 15 апреля 2019 года при попытке сесть в поезд до Москвы.

 

В Подмосковье Мытищинский городской суд приговорил к 4,5 годам в колонии строгого режима бывшего судью Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева: он признан виновным по делу о взятке в 1 млн рублей. Суд установил, что в марте 2019 года Якубаев получил полмиллиона рублей от фигуранта уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Это была половина суммы, которую судье обещали за отказ арестовать фигуранта и помещение его под домашний арест.

 

 

Басманный суд Москвы назначил шесть и восемь лет колонии обвиняемым в получении взятки двум бывшим следователям центрального аппарата СК РФ, по жалобе которых был лишён статуса адвокат Алексей Коврижкин:

"Суд признал виновными Дубинского и Тринёва по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил шесть и восемь лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима".

Кроме этого, Дубинскому назначили дополнительное наказание в виде штрафа в размере 10 млн рублей, лишения звания полковника юстиции и права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах на 10 лет. Тринёву назначено дополнительное наказание в виде лишения звания майора юстиции и запрета занимать те же должности сроком на 10 лет.


 

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал начальника отдела полиции, задержанного во время получения взятки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток до 11 мая 2021 года. Полицейского обвиняют в получении через посредника крупной взятки в размере 600 тыс. рублей за переквалификацию жителю Красноярска уголовного дела на менее тяжкую статью.

 

В Петербурге Смольнинский районный суд взыскал с полиции компенсации морального вреда троим активистам, которых незаконно задержали на первомайской акции в 2019 году. Александра Бруссер, Денис Васильев и Денис Михайлов отсудили у МВД по 8000 рублей каждый, сообщил их адвокат Александр Передрук. Он отметил, что иск удовлетворен частично.

Истцы заявили, что акция 1 мая была согласована с властями. Однако полицейские задержали этих активистов без объяснения причин, доставили в отдел и некоторое время там удерживали. По словам адвоката, они расценили доставление в отдел как неоформленное административное задержание, незаконное и необоснованное, и как нарушение их прав на свободу и личную неприкосновенность.

Бруссер оштрафовали на 15 000 рублей; позднее это решение удалось отменить, а дело - прекратить. Производство в отношении Васильева и Михайлова также было прекращено в связи с отсутствием в их действиях состава административного правонарушения.


 

 

 


 

 
 

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