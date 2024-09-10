 

Дрон ударил по многоэтажке в Подмосковье, есть погибшая и раненые; ВСУ вывозят на Украину мирных жителей из Курской области

46-летняя женщина погибла при ударе украинского беспилотника по многоэтажке в подмосковном Раменском. Двое раненых в тяжёлом состоянии. Повреждены 54 квартиры, загорелись 5 балконов, жители пяти близлежащих домов эвакуированы, так как на земле остались обломки беспилотника, которые надо разминировать. Известно о девяти раненых в Раменском. В Кашире взрывом БПЛА выбиты окна в детском саду, движение по Каширскому шоссе временно перекрыто.
За ночь с 9 на 10 сентября украинцы выпустили по России 144 беспилотника, в том числе 72 дрона были сбиты над Брянской областью, над Подмосковьем - 20, над Курской - 14, над Тульской - 13, над Белгородской - 8, над Калужской - 7. Всего же за сутки украинцы выпустили по Белгородской области 149 снарядов и 41 беспилотник, ранены три мирных жителя.
В Голой Пристани Херсонской области украинским обстрелом ранены три человека, в селе Малокаховка взрывами беспилотников разрушены жилой дом и магазин.
 
Появилась информация о вывозе украинцами из Курской области русских мирных жителей, в особенности мужчин, а также о масштабном разграблении украинцами Курской области, "начиная с машин, заканчивая какими-то мелкими бытовыми приборами, ну и даже зернохранилища опустошают". 
Украинцы в Курской области продолжают атаковать. Минобороны заявляет об отбитых атаках в направлении Апанасовки, Камышевки, Марьевки, Черкасской Конопельки, Борков, Краснооктябрьского, Кремяного.


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