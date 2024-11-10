 

Путин подписал законы об ужесточении ответственности за нелегальную миграцию

 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отнесении к отягчающим обстоятельствам совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин привел данные Следственного комитета, свидетельствующие о том, что в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тыс. эпизодов.

Также президент подписал закон об отнесении к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. За такие преступления устанавливается наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет; штрафа от 3 до 5 млн руб.; лишения права занимать определенные должности на срок до 10 лет. В настоящее время максимальное наказание за подобные нарушения - 7 лет лишения свободы; по словам Володинав 2023 году из 879 осужденных по данной статье реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к заключению до 1 года.

 
По данным телеграм-канала "Мнгонационал", в Калининграде курсант университета МВД организовал этническую ОПГ, чтобы заниматься рэкетом. Также в Свердловской области разыскивают участников «банды Рамазана», которые уже долгое время грабят магазины.
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APN.ru