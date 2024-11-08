В Курганской области диаспоры как юрлица были ликвидированы за сутки по указу губернатора

Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, что полтора года назад распорядился ликвидировать диаспоры за сутки: «Я сказал, что такие диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы, то есть автоматически быть снятыми с учета как юрлица. Это не жестко, это правильно. Потому что страна, которая хочет, чтобы в ней было безопасно и уютно, должна себя защищать». Шумков отметил, что в Курганской области почти нет мигрантов. Также в области в 25 раз сократилась безработица, в торговых точках по продаже овощей и фруктов задействованы местные женщины, а шашлыки в кафе готовят местные мужчины.

Во Владимирской области "житель Владимира" и трое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона задержаны за участие в незаконной постановке на учёт около 600 мигрантов