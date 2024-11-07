 

Трамп выиграл в колеблющейся Пенсильвании благодаря сырому молоку

Пенсильвания - самый крупный из "колеблющихся" американских штатов - отдала свои голоса кандидату в президенты США Дональду Трампу, возможно, благодаря общине амишей. Община амишей - фермеров, ведущих традиционный образ жизни, отказывающихся от современных технологических достижений - насчитывает в Пенсильвании до 100 000 человек. Эти люди зачастую избегают принимать участие в выборах, однако в этом году их взволновали правительственные проверки и угрозы запретить амишам продавать сырое (непастеризованное) молоко. Это одна из ключевых статей дохода амишей. В то же время старший сын Дональда Трампа (Дональд Трамп младший) написал в соцсетях, что для законности было бы куда правильней обратить внимание на "педофилов из числа элиты", чем на фермеров, торгующих с соседями. Так или иначе, в этом году амиши Пенсильвании довольно активно голосовали и даже провели небольшую кампанию с призывом голосовать и "молиться Господу о милости к нашей нации". 
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APN.ru