Россияне верят в ад чаще, чем в рай; роль религии в жизни усилилась, но в храм стали ходить меньше

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал некоторые религиозные воззрения граждан РФ.

По-прежнему относительное большинство граждан России остаются православными -- 57% -- но этот показатель с 2017 года сократился на 3%. 5% граждан РФ назвали себя мусульманами. Неверующими считают себя 19% россиян. При этом среди россиян до 25 лет неверующих 42%.

Выросло число тех, кто называет религию очень важной для себя: " (с 6% в 1993 г. до 15% в 2023 г.), а в общей сложности доля россиян, для кого религия важна, составляет теперь 40%, четыре из десяти (1993 г. — 28%)".

На фоне роста религиозных настроений в обществе в последние годы выросла доля россиян, которые регулярно, минимум раз в месяц, посещают церковь (мечеть, синагогу). Если в 2012 г. таких было 7%, то в наши дни — 15%, в два раза больше. Но общий тренд — нисходящий, в целом в 2012 г. с разной периодичностью посещали церковь 71%, а сегодня — 66%. Сократился процент тех, кто посещает церковь (мечеть, синагогу) время от времени, сегодня это половина россиян — 51% (–13 п.п. к 2012 г.), а также вырос процент тех, кто не ходит в храм (2012 г. — 26%, 2023 г. — 31%).

В Бога граждане России верят чаще, чем в дьявола (66% vs. 47%), но в ад — чаще, чем в рай (44% vs. 41%).





