За последние десять лет россияне стали больше доверять полицейским

После того как милиция, существовавшая в России до 2011 года, была переименована в полицию, в работе правоохранительных органов произошли положительные перемены, а граждане стали больше доверять стражам порядка - сообщает "Наша Версия".





В марте 2011 года в России начал действовать федеральный закон «О полиции»: в соответствии с ним милиция меняла свое название на исторический вариант. Соответствующая инициатива принадлежала Дмитрию Медведеву, на тот момент являвшемуся президентом РФ.

На первоначальном этапе реформа вызвала скепсис у многих россиян, уверенных, что переименование милиции в полицию и сопутствующие расходы на замену вывесок и надписей на служебных авто – это, как минимум, нецелесообразно. Тем не менее, реформа имела более глубокий смысл. Как отмечает газета «Наша Версия» со ссылкой на ректора Московской государственной юридической академии им. Кутафина Виктора Блажеева, это был серьезный шаг, направленный на развитие данного правоохранительного органа. По его словам, за это время удалось создать нормативно-правовую базу деятельности полиции и усилить ее кадровый состав. Он выразил уверенность в положительном эффекте данной реформы.

Как оказалось, переименование в полицию помогло дистанцироваться от зачастую негативного имиджа милиции, сформировавшегося в обществе. Уровень доверия граждан к полиции начал расти с 2014 года, а в 2017 году ВЦИОМ зафиксировал исторический максимум – 67%. Аналогичные исследования проводят и другие сервисы, получая подобные результаты.

Повышению доверия россиян к полиции во многом способствует прозрачность работы правоохранительных органов и их активное взаимодействие со СМИ, а также высокий уровень персональной ответственности, в том числе, руководителей за действия своих подчиненных, который заставляет тщательно отбирать кадры для работы в органах охраны правопорядка.



