В Подмосковье толпа мигрантов избила россиянку, под Смоленском мигранты организовали нарколабораторию

В Красногорске толпа мигрантов избила россиянку ногами за сделанное замечание о продаже магазином алкоголя после 23:00. После случившегося у пострадавшей выявили черепно-мозговую травму, сломанные ребро и палец, а также тупую травму живота. Женщина рассказала, что в полиции столкнулась с хамством: «Полиция действий не предпринимает, участковый не может до меня дойти, зато ходит на работу и спрашивает у начальства, как мое самочувствие. Уже в травмпункте вызвали дежурного участкового, он максимально по-хамски разговаривал».

В Сызрани уроженцу Таджикистана, избившему жительницу России и её семидесятилетнюю бабушку, когда они делали закупки для помощи фронту, смягчили приговор с 1 года 10 месяцев тюрьмы на 1 год и 10 месяцев принудительных работ. Пострадавшим пришлось обратиться за помощью к депутату Госдумы Хинштейшу, потому что сызранская полиция не желала заниматься этим делом.