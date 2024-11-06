 

Церковь Англии обвинила в расизме своих прихожан в сельской местности, в Кентербери больше не будут изучать английскую литературу

Англиканская церковь в своём отчёте обвинила в расизме своих же прихожан в сельской местности по всей Англии. Руководству Церкви Англии не нравится, что прихожане церквей и духовенство "с подозрением относятся" к этническим меньшинствам в "сельских/отдаленных" и "традиционно-консервативных" районах. Север Англии также назван недостаточно гостеприимным за то, что в нём мало азиатского и чернокожего духовенства. Отчет основан на внутренних данных и интервью со 109 людьми из 24 из 42 епархий, он разбивает церкви на четыре группы и предполагает, что только "либеральные/прогрессивные" церкви в городских районах вполне принимают представителей этнических меньшинств. В отчёте говорится, что епархии должны будут внедрить "План действий по борьбе с расизмом", а все высшее духовенство обязано пройти обучение по "осознанию белизны" (whiteness awareness).
 
Университет Крайст-Чёрч в Кентербери - городе, прославленном "Кентерберийскими рассказами" Чосера (одно из величайших поэтических произведений на английском языке), и родном городе Кристофера Марлоу - отказался от преподавания английской литературы, заявив, что она "больше не жизнеспособна в нынешних условиях". Представитель университета сказал: "В последние годы по ряду причин мы наблюдаем значительное сокращение числа студентов, желающих изучать английскую литературу, и в нынешних условиях этот курс больше не подходит. С сожалением сообщаем, что в связи с этим было принято решение прекратить обучение английской литературе новых студентов".
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