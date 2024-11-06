Церковь Англии обвинила в расизме своих прихожан в сельской местности, в Кентербери больше не будут изучать английскую литературу

отказался от преподавания английской литературы, заявив, что она "больше не жизнеспособна в нынешних условиях". Представитель университета сказал : "

Университет Крайст-Чёрч в Кентербери - городе, прославленном "Кентерберийскими рассказами" Чосера (одно из величайших поэтических произведений на английском языке), и родном городе Кристофера Марлоу -В последние годы по ряду причин мы наблюдаем значительное сокращение числа студентов, желающих изучать английскую литературу, и в нынешних условиях этот курс больше не подходит. С сожалением сообщаем, что в связи с этим было принято решение прекратить обучение английской литературе новых студентов".