 

В Петербурге открывается симпозиум "Семь веков древнерусской певческой традиции"

Международный научно-творческий симпозиум "Бражниковские чтения" с темой "Семь веков древнерусской певческой традиции" открывается в Петербурге.

В первый день в Мальтийской капелле Воронцовского дворца состоится концерт "Небесный Иерусалим" из песнопений византийской, сербской, древнерусской традиции и масштабного хорового полотна современного композитора и философа Владимира Мартынова. Исполнителями выступят Камерный хор консерватории, ансамбль древнерусской духовной музыки "Знамение", ансамбль древнерусского певческого искусства "Ключ разумения".

В числе партнеров Консерватории - Российская национальная библиотека, Государственный Русский музей, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Иверский Валдайский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь, Центр культурных инициатив. События симпозиума будут транслироваться на цифровых ресурсах этих учреждений, сообщает ТАСС.


В Древлехранилище имени Владимира Малышева Института русской литературы 7 ноября откроется выставка "Неутомимый труженик во славу древнерусской культуры" по материалам Максима Бражникова. Будут представлены его письма и манускрипты, с которыми он работал, восстанавливая историю древнерусской певческой культуры.

Симпозиум завершится 10 ноября в Мальтийской капелле концертом "Хор и орган", посвященным двум деятелям русского музыкального искусства супругам Юрию Буцко и Марине Рахмановой. Прозвучит премьера сочинения Буцко "Полифонические вариации на древнерусскую тему".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 30 июля в Севастополе откроется музейный комплекс "Новый Херсонес"
» Сечин может получить дворцово-парковый комплекс Романовых под Санкт-Петербургом
» Чапай займет место Дзержинского
» Под понтификатом Иоанна Павла Второго подведена черта
» Буш сохранит жизнь индюшке
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Удивительное обращение Маргариты Стерн

Удивительное обращение Маргариты Стерн

Пересчёт дат: по закону - всегда плюс 13 дней!

Пересчёт дат: по закону - всегда плюс 13 дней!

США планируют разобщать незападные страны между собой

США планируют разобщать незападные страны между собой

Об итогах саммита БРИКС -2024

Об итогах саммита БРИКС -2024

Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Торгуют все!

Торгуют все!

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

У олимпийской "чемпионки" по боксу обнаружили мужские гениталии

  • 21:59
  • 340

В Петербурге открывается симпозиум "Семь веков древнерусской певческой традиции"

  • 13:51
  • 234

Чернокожая глава Консервативной партии Британии заявила, что Британия - мультирасовая страна

  • 13:07
  • 228

Владелец "Вашингтон Пост" заявил, что американцы перестали доверять СМИ

  • 12:22
  • 213

ИТ-специалист рассказал о причинах быстрой разрядки смартфона

  • 12:09
  • 225
Удивительное обращение Маргариты Стерн

Удивительное обращение Маргариты Стерн

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru