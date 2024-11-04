В Петербурге открывается симпозиум "Семь веков древнерусской певческой традиции"

Международный научно-творческий симпозиум "Бражниковские чтения" с темой "Семь веков древнерусской певческой традиции" открывается в Петербурге.

В первый день в Мальтийской капелле Воронцовского дворца состоится концерт "Небесный Иерусалим" из песнопений византийской, сербской, древнерусской традиции и масштабного хорового полотна современного композитора и философа Владимира Мартынова. Исполнителями выступят Камерный хор консерватории, ансамбль древнерусской духовной музыки "Знамение", ансамбль древнерусского певческого искусства "Ключ разумения".

В числе партнеров Консерватории - Российская национальная библиотека, Государственный Русский музей, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Иверский Валдайский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь, Центр культурных инициатив. События симпозиума будут транслироваться на цифровых ресурсах этих учреждений, сообщает ТАСС.





В Древлехранилище имени Владимира Малышева Института русской литературы 7 ноября откроется выставка "Неутомимый труженик во славу древнерусской культуры" по материалам Максима Бражникова. Будут представлены его письма и манускрипты, с которыми он работал, восстанавливая историю древнерусской певческой культуры.

Симпозиум завершится 10 ноября в Мальтийской капелле концертом "Хор и орган", посвященным двум деятелям русского музыкального искусства супругам Юрию Буцко и Марине Рахмановой. Прозвучит премьера сочинения Буцко "Полифонические вариации на древнерусскую тему".



