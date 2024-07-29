30 июля в Севастополе откроется музейный комплекс "Новый Херсонес"

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30 июля в Севастополе открывается музейный комплекс "Новый Херсонес" (28 июля, в День крещения Руси, состоялось церковное освящение комплекса). "Новый Херсонес" включает садово-парковый ансамбль и три музея, посвящённых христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. Первый — трёхэтажный Музей христианства, замысел и проект которого восходят к 1913 году. Второй музей посвящён Крыму и Новороссии, он будет рассказывать об истории этих мест. Третий — Музей Античности и Византии, где будут собраны все найденные в Херсонесе древности (их несколько миллионов). Планируется, что Севастополь станет центром изучения Византии в России, в нём будет создана соответствующая кафедра.
Проход на территорию будет бесплатным, но по предварительной регистрации и с ограниченным числом мест. Из музеев бесплатным (но тоже по предварительной записи) будет только вход в Музей христианства. 


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