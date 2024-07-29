30 июля в Севастополе откроется музейный комплекс "Новый Херсонес"

30 июля в Севастополе

музейный комплекс "Новый Херсонес" (28 июля, в День крещения Руси, состоялось церковное освящение комплекса).

"Новый Херсонес" включает садово-парковый ансамбль и три музея, посвящённых христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии.

Первый — трёхэтажный Музей христианства, замысел и проект которого восходят к 1913 году.

Второй музей посвящён Крыму и Новороссии, он будет рассказывать об истории этих мест. Т

ретий — Музей Античности и Византии, где будут собраны все найденные в Херсонесе древности (их несколько миллионов). Планируется, что Севастополь станет центром изучения Византии в России, в нём будет создана соответствующая кафедра.