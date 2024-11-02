США планируют разобщать незападные страны между собой

В предвыборном интервью Трампа самому известному в мире журналисту Такеру Карлсону Трамп заявил, что, дескать, администрация президента США Джо Байдена позволила России, Китаю, Ирану, Северной Корее и другим «сбиться в группу». Трамп назвал это невообразимой ситуацией и позором. «Я собираюсь разобщить их, и, я думаю, я справлюсь с этим. Я разобщу их»,— подчеркнул экс-глава Белого дома.





Вот мои размышления и замечания на этот счёт:

1. Похоже на анахронизм. В одну и ту же реку два раза не войдешь. Деяния и дух главного антисоветчика и идеолога разрушения СССР и России Генри Киссинджера уже никогда в мире не возродятся. Как бы не хотелось США заниматься подстрекательством стран мира друг против друга, а также подстрекательством регионов одной страны друг к другу. Формулу "Разделяй и властвуй" мир уже осознал и не допустит её внедрения. С одной стороны мир уже другой - он многополярный. С другой стороны, исчезают основания, благодаря которым США являлись избранной страной в мире и позволяли себе общемировое хулиганство и произвол, замаскировавшись эдакими гребущими в свой карман хитрыми экспансионистами-санитарами.

2. Очевидно, что у Трампа появились проплаченные подсказчики. Они стали крутить старую внешнеполитическую шарманку, играющую на определённую часть электората. А на внутреннеполитической шарманке Трамп уже накрутился. Хочется верить, что это заявление Трампа является лишь временным проявлением популиста. Ведь горячая пора на дворе. К кому склонится баланс голосов избирателей?

3. Трамп заблуждается в том, что США способны контролировать объективные процессы объединения незападных стран. Фраза "сбились в группы" говорит о недооценивании и игнорировании объективных процессов в мире. Гегемон слеп на этот счёт.

4. Сближение России и Китая представляют собою геополитическое отдаление их от США. Хотя Россия и так была отдалена от США самими же США. Это и беспокоит гегемон.

5. Трампа понять можно. Глобальное соединение стран всего мира вокруг США с целью паразитирования на этих странах - это главный способ выживания гегемонии США. Этому процессу противостоит соединение стран друг с другом на основе игнорирования влияния США. Поэтому Трамп в ответ будет активно внедрять политику разъединения стран. С каких-то пор ему на это денег не хватит. Сейчас возникла другая общемировая экономическая ситуация.

В современных условиях многополярности мира такие планы Трампа опасны для всего мира. Это может стать пиком развития деструктивности гегемонии США для всего мира, который вызовет защитные реакции. Проблема обуздания гегемонии США - это самая актуальная проблема сегодня.

6. Можно конечно надеяться на то, что это лишь предвыборные слова Трампа и не более, а реальность будет иной. Увы. Сущность деструктивности гегемонии США это объективный процесс и сам Трамп здесь вторичен. Трамп лишь марионетка необузданной и тупой Машины Желаний США, которая выходит на опасные обороты для всего мир.





Пресс-служба Белого дома изменила официальную стенограмму звонка, вовремя которого президент США Джо Байден комментировал «мусорный скандал», сообщает Associated Press соссылкой наисточники иэлектронное письмо, скоторым ознакомились журналисты агентства.

Скандал разгорелся ввоскресенье, когда намитинге Дональда Трампа комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико «плавучим островом мусора». Фраза вызвала негативную реакцию демократов, республиканцев и пуэрториканцев.





Спустя два дня сторонники Трампа обвинили Джо Байдена в том, что он назвал их мусором. Они ссылались на фразу президента, которую он произнес на встрече в зуме с латиноамериканскими сторонниками Демократической партии. И сам Байден, и Белый дом заявили, что фраза относилась к комику Хинчклиффу.

Как пишет AP, официальные стенографисты Белого дома записали фразу так: «Единственный мусор, который явижу,— это его сторонники [supporters]». Однако в стенограмме, опубликованной пресс-службой Белого дома, цитата была представлена с апострофом: «Единственный плавучий мусор, который я вижу, принадлежит его стороннику [supporter’s]».





Изменение было внесено после того, как пресс-служба Белого дома «посовещалась с президентом», говорится в письме главы отдела стенографистов, подлинность которого AP подтвердили два чиновника. Руководитель в письме назвал действия пресс-службы «нарушением протокола и целостности стенограммы».





Вот мои замечания на этот счёт :

Есть такие ключевые слова, произносимые другими всего один раз, которые основательно изменяют нас. Эти слова — информационные коды. Они не универсальны, как четыре цифры в камере хранения, познав которые любой может открыть дверцу. Они сугубо индивидуальны. Настолько, что открыть дверцу к душе человека, просто зная этот информационный код, может не каждый.





Кроме информационного кода, должно существовать уникальное условие, при котором произнесение этих ключевых слов, становится волшебным процессом и человек встает на путь основательного изменения себя. Это условие — действия, а не слова. Хотя существуют и ключевые действия, которые бывают сильнее ключевых слов, то есть информационных кодов.





Для Байдена и Харрис всё сошлось. Словом - кодом "мусор" они подписали себе приговор. Этот опасный код уже начал брать американцев изнутри: кодировать за Трампа. И не важно теперь в чем причина вины американских демократов: в комике или не в комике.





А в это время министр обороны США с помощью Северной Кореи делает ядерное внушение Китаю.

Вашингтон будет защищать Южную Корею всеми видами вооружений, в том числе ядерным оружием. Об этом на пресс-конференции заявил глава минобороны США Ллойд Остин, передает «РИА Новости». Он также рассказал о подготовке Вашингтоном ответа на якобы переброску в РФ войск КНДР.

«Я заверил (министра обороны Южной Кореи—прим. ред.) Кима сегодня, что Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Южной Кореи и наше расширенное обещание сдержанности остается неизменным. Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми не ядерными вооружениями»,— сказал Остин.





Помимо этого, он сообщил, что США обсуждают с союзниками и партнерами варианты ответа на якобы переброску в РФ войск КНДР. По его словам, уровень «прямого военного взаимодействия между Россией и КНДР является беспрецедентным». «Мы также обсуждаем, каким образом вместе с союзниками и партнёрами ответить на эту опасную и дестабилизирующую эскалацию»,— отметил глава Пентагона (цитата по ТАСС). По версии Остина, в РФ находятся «порядка 10 тыс. военнослужащих» северокорейцев, некоторые из которых якобы «были переброшены ближе к Украине».





Вот мои замечания на этот счёт.

1. Ограничено и локально эти заявления министра обороны США, дескать, США - защитники "маленьких", эдакие санитары мира. Всё это проявление традиционного глобального и экспансионистского проекта гегемонии США, благодаря которому они вывозят свою инфляцию и экономическую недееспособность в другие страны. Южной Америки для США уже маловато. Сейчас осваивают Азию и Ближний Восток.

2. В заявлении министра обороны США нет упоминания о Китае, как главного сильного оппонента. Вероятнее всего, Ллойд Остин нашёл повод для бряцания ядерным оружием около Китая. И этим поводом оказалось внешнеполитическое и военно-политическое поведение Северной Кореи. Северная Корея используется США лишь как мощный и косвенный инструмент влияния на Китай, который находится в скрытом антагонизме к США, в связи с сепарацией США части Китая - Южной Кореи. Пока это лишь способы ядерного военно-политического внушения США, направленные на незападные страны. Остин в этих проектах США лишь марионетка.





В Евросоюзе (ЕС) созрел заговор против правительства Венгрии. Соответствующее мнение озвучил премьер-министр страны Виктор Орбан. Он считает, что главные заговорщики — председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель крупнейшей фракции в Европарламенте, лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.





«Существует открытый заговор против Венгрии, возглавляемый Манфредом Вебером ипредседателем фон дер Ляйен. Они признали, что их цель— заменить венгерское правительство новым „правительством яволь" (Jawohl с немецкого —„Так точно!"—прим. ред.), так им же, как нынешнее правительство в Польше. Мы не позволим этому случиться!»— написал Орбан на своей странице в Х.





Вот мои размышления на этот счёт.

Конечно существуют научные знания, в которых доля конспирологии минимальна, но глубокий философ и логик, всегда укажет на допущения, на которых держится реальный научный факт и на погрешности этого факта. Взгляните на то, как видоизменялась классическая механика Ньютона, превратившись в релятивистскую. Поэтому любая научная модель рано или поздно всегда натыкается на противоречия и исходная модель начинает подниматься как нечто, в которой ранее была конспирогическая компонента, вызванная ограниченностью автора модели, а также его субъективными желаниями и устремлениями, как ученого вогнать реальность в авторское понимание. Иначе наука невозможна.





Понятно, что существуют явные и неадекватные представители конспирологии, связанные с психологическими особенностями авторов, выражающих свое мнение. Этими психологическими особенностями могут быть тщеславие, невротизм, шизоидная акцентуация, прагматизм, профессиональный эгоцентризм, интеллектуальные и эмоционально-волевые нарушения, когнитивные искажения, иллюзии как следствие недоразвитости мышления и восприятия и т.п.





Конспирологов, вызванных этими вышеприведёнными причинами легко разоблачить и определить. Но моя статья написана для того, чтобы обозначить идею о том, что есть более развитые субъекты, которые не имеют вышеприведенных психологических особенностей, но при этом, даже в их рассуждениях всегда будет доля конспирологии, как одна из главных составляющих механизмов живого процесса познания и создания моделей реальности. Любого учёного всегда можно будет упрекнуть в его ограниченности, вызванной долей заблуждений и субъективизма. Об этом говорит феноменология Гуссерля. Человек — существо владеющее только идеями и феноменами, а не реальностью.





Поэтому весьма адекватной с минимумом конспирологии является современная постмодернистская философия, отказывающаяся от сущности и поиска смыслов, в пользу игры квазисущностей и квазисмыслов. Мир играет в кость и не стоит его консервировать в некие неизменяющиеся модели и сущности. В таком подходе имеет место относительно минимальный уровень философской и научной конспирологии, так как наука всегда теперь это нечто живое и становящееся, когда нет опор на неизменное. Это условие не позволяет злоупотреблять конспирологам разного уровня. Такие постмодернистские условия всегда быстро разоблачат заблуждения, в том числе конспирологические.











