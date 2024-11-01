 

За 10 месяцев российские миллиардеры стали богаче на $26 млрд; в доход бюджета обращено 464 объекта имущества коррупционеров

 

По итогам первых десяти месяцев 2024 года совокупное состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось примерно на 26,3 миллиарда долларов, свидетельствуют данные «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index, BBI).

Председатель совета директоров НМЛК Владимир Лисин с января по октябрь включительно прибавил к своему состоянию 4,81 миллиарда долларов, увеличив капитал до 28,8 миллиарда.

Состояние главы "Северстали" Алексея Мордашова выросло на 4,75 миллиарда, до 25,6 миллиарда долларов. Капитал соучредителя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко прирос на 4,2 миллиарда и достиг отметки в 23 миллиарда долларов.

Наибольшие убытки за первые десять месяцев 2024 года понес акционер крупнейшего производителя железной руды в России - компании "Метеллоинвест" - Алишер Усманов. С января его состояние уменьшилось на 6,46 миллиарда, до 14,6 миллиарда долларов. 

 

 

С начала 2024 года в доход России сотрудники главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов обратили 464 объекта движимого и недвижимого имущества, изъятого у осужденных по коррупционным преступлениям, и 2,2 миллиарда ценных бумаг. Управление, созданное два года назад, специализируется на взысканиях в доход государства и, помимо коррупционных случаев, ведет исполнительные производства, где в качестве ответчиков фигурируют государственные органы и учреждения. В первые девять месяцев года в структурных подразделениях управления находилось более миллиона таких исполнительных производств. ГМУ взыскало более 251 миллиарда рублей, в которые входят 116 миллиардов налоговых платежей.


 


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