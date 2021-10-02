 

В США родителей, выступающих против принудительных масок и вакцин для детей, назвали "экстремистами"

Национальная школьная ассоциация, объединяющая 90 000 школьных работников по всем Соединённым Штатам, обратилась к правительству Байдена с письменной просьбой прислать ФБР и секретные службы для усмирения "толп" негодующих родителей, которые выступают против принудительного масочного режима и ковидных вакцин для несовершеннолетних, в том числе высказывая угрозы, если их детей не оставят в покое.
Школьные власти называют таких родителей "экстремистами" и утверждают, что их действия должны расцениваться как "внутренний терроризм". 
 
Между тем в правительстве Британии с опорой на учительские профсоюзы также началась кампания за то, чтобы утвердить в школах обязательные маски.
Это происходит несмотря на то, что в Британии полностью вакцинированы 67% населения (82,5% старше 16 лет), а для подростков риск смерти от ковида остаётся ничтожным

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