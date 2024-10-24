 

В Челябинской области цыгане зарезали таксистку, в городе массовые беспорядки

 

В городе Коркино Челябинской области разыскивают двоих цыган, зарезавших таксистку. Коллега убитой рассказал, что на последний вызов таксистка приехала к местным цыганам в частный дом, откуда постоянно вызывают такси. По его словам, пострадавшая получила три или четыре ножевых ранения, затем ее выбросили из машины. У женщины осталось двое детей. По данным телеграм-канала "Многонационал", цыгане в Коркине и раньше конфликтовали с местными жителями и таксистами, обманывали их. Из-за слухов об укрывательстве убийц цыганским бароном в городе начались массовые волнения

Сотни жителей Коркино, вышедшие сейчас на улицы, кричат о бездействии полиции, о том, что о проблеме с диаспорой известно давно. В цыганских домах бьют окна. В толпе раздался звук выстрела. Силовики пытается утихомирить местных жителей и спасти цыган.

Около 9 часов вечера загорелись два цыганских дома. Убийство Елены стало последней каплей давно копившегося недовольства. "Местные жители давно были недовольны поведением цыган, численность которых в небольшом населенном пункте ежегодно росла в геометрической прогрессии. В четверг вечером возмущенная толпа поджигала и переворачивала машины, пыталась громить дома, двое мужчин получили огнестрельные ранения", - пишет "Московский комсомолец".

Сообщается о задержании семнадцатилетнего подозреваемого, причастность к убийству девятнадцатилетнего подозреваемого не подтверждена. Цыганская диаспора отбывает в соседний Еманжелинск, где местные жители уже этим обеспокоены и призывают не допустить притока множества цыган.

 

В Ростовской области местный фермер-цыган удерживал 18 человек в ужасных условиях и заставлял поклоняться ему. Ранее правоохранители уже обращали внимание на этого цыгана. Его привлекали к ответственности за похищение человека и объявляли в федеральный розыск, но он обходился лечением в психиатрической больнице.

 

 

 


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