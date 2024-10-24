 

Японцы не удовлетворены демократией, Германия - лидер ЕС по цензуре

По данным американского Исследовательского центра Пью, Либерально-демократическая партия, которая правит Японией, в общей сложности, 65 лет, удовлетворяет лишь 30% японцев, 68% имеют о ней неблагоприятное мнение. С другой стороны, крупнейшая из оппозиционных Конституционно-демократическая партия сейчас пользуется в Японии поддержкой 29% избирателей. 56% японцев говорят, что в стране нет "их" партии, которую они поддерживали бы регулярно. Лишь 31% японцев удовлетворены тем, как работает демократия в стране, 67% - не удовлетворены. 
 
Соцсеть X предоставляет правительствам государств-членов ЕС информацию о пользователях, и не только таких, которые допускают противозаконные высказывания, но и об авторах легальных высказываний, которые почему-либо считаются вредными. Среди всех этих стран с большим отрывом по запросам лидирует Германия: из неё поступило 2465 запросов на предоставление информации о пользователях, в то время как из Франции (на втором месте) - 156 запросов.
X также принимает меры в отношении сообщений или аккаунтов, в которых содержатся "незаконные или вредные высказывания”, о которых сообщают государства - члены ЕС или Европейская комиссия. Такие действия могут включать удаление или геоблокировку контента. И здесь снова впереди Германия: из неё исходит 42% всех отчетов в X о "незаконных или наносящих вред высказываниях”.
Также примечательно, что Германия представила наибольшее количество сообщений о контенте, который оказывает "негативное влияние на гражданский дискурс или выборы”, - еще одна категория высказываний, которые сами по себе не являются незаконными, но считаются "вредными” в соответствии с режимом DSA (Digital Services Act, Закон о цифровых услугах Евросоюза) и требуют пресечения. Таким образом, сам контент не является незаконным, но для платформ, подпадающих под действие DSA, было бы незаконным не подавлять его. Эта двусмысленность лежит в основе режима цензуры DSA. Германия представила более половины всех таких отчетов.
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