В Британии анализ полицейских показал, что менее чем в одном из 300 сообщений о мошенничестве кому-либо предъявляются обвинения.
Согласно статистике, за год, закончившийся в марте 2024 года, было возбуждено 3600 уголовных дел - из более чем 1,2 миллиона сообщений о мошенничестве. И из этих 3600 уголовных дел лишь 0,3% закончились приговором.
При этом в Британии официально существует полицейское подразделение для борьбы с мошенничеством, и правительственная статистика показывает, что за год, завершившийся в марте 2024 года, в Action Fraud (национальной полиции, ведущей борьбу с мошенничеством) было зарегистрировано 312 000 инцидентов (остальные сообщения были зарегистрированы банками и Службой предотвращения мошенничества, Cifas). По данным
Управления национальной статистики (ONS), более чем каждое шестое зарегистрированное преступление в Англии и Уэльсе - мошенничество.
Это третье по распространенности преступление после кражи (27%) и насилия (30%).
Несмотря на это, уровень обвинений в мошенничестве является самым низким из всех преступлений.
В тюрьме в Южном Йоркшире умер
Питер Линч, шестидесятиоднолетний отец четверых детей, диабетик, имеющий проблемы с щитовидной железой и сердцем, которого посадили в тюрьму на 2 года 8 месяцев за то, что во время августовских массовых протестов он кричал на полицию и называл "беженцев" убийцами детей, что было сочтено расизмом. Заявляется, что он покончил жизнь самоубийством.