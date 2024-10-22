Приговоры за мошенничество в Британии стремятся к нулю; в тюрьме умер мужчина, которого посадили за участие в антимигрантских протестах

В Британии анализ полицейских показал, что менее чем в одном из 300 сообщений о мошенничестве кому-либо предъявляются обвинения. Согласно статистике, за год, закончившийся в марте 2024 года, было возбуждено 3600 уголовных дел - из более чем 1,2 миллиона сообщений о мошенничестве. И из этих 3600 уголовных дел лишь 0,3% закончились приговором.

равительственная статистика показывает, что за год, завершившийся в марте 2024 года, в Action Fraud (национальной полиции, ведущей борьбу с мошенничеством) было зарегистрировано 312 000 инцидентов (остальные сообщения были зарегистрированы банками и Службой предотвращения мошенничества, Cifas). Управления национальной статистики (ONS), более чем каждое шестое зарегистрированное преступление в Англии и Уэльсе - мошенничество. Это третье по распространенности преступление после кражи (27%) и насилия (30%). Несмотря на это, уровень обвинений в мошенничестве является самым низким из всех преступлений. При этом в Британии официально существует полицейское подразделение для борьбы с мошенничеством, и п По данным Управления национальной статистики (ONS), более чем каждое шестое зарегистрированное преступление в Англии и Уэльсе - мошенничество. Это третье по распространенности преступление после кражи (27%) и насилия (30%). Несмотря на это, уровень обвинений в мошенничестве является самым низким из всех преступлений.