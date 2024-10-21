 

Китайский учёный увидел решение китайской демографической проблемы в браках с россиянками

 

Доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа считает, что заключение союзов китайских мужчин с иностранками - в частности, с россиянками - поможет решить серьезные демографические проблемы в Китайской Народной Республике.

В Китае распространены такие проблемы с демографией, как гендерный дисбаланс и старение населения. Большую роль в этом сыграла действовавшая в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья — один ребёнок", в результате количество мужчин в 2020 году превысило численность женщин на 34,9 миллиона человек.

«В сельской местности Китая у нас около 34,9 миллиона "лишних мужчин", которые могут столкнуться с давлением, связанным с предоставлением жилья, автомобилей и выкупа за невесту на общую сумму от 500 до 600 тысяч юаней (от 70 до 84 тысяч долларов) для заключения брака», — отмечает Дин Чанфа.


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