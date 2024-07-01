 

Хабиб Нурмагомедов не заплатил в РФ налогов на 300 млн рублей, в Крыму мужчину избили за неумение танцевать лезгинку

Федеральная налоговая служба арестовала счета бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова за долг в размере 297 млн рублей (ранее сообщалось о долге более чем в 300 млн рублей). Также ФНС закрыла несколько связанных с Нурмагомедовым фирм.

В Крыму молодой мужчина, некто Ахмед, избил жителя полуострова из-за того, что тот пожелал танцевать лезгинку, но не сумел это сделать как положено. Мужчина пытался составить компанию двоим танцующим. В этот момент Ахмед подошёл к нему сзади, вытолкал с площадки и пинал уже упавшего. На Ахмеда составлен протокол об административном правонарушении.

В Дагестане жители Сергокалы рассказали о большой религиозности братьев Омаровых, устроивших теракт. Мечеть, куда они ходили, сельчане называют ваххабитской, и имам в ней не был утверждён дагестанским муфтием.  



 

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