В день рождения Константина Крылова в московской книжной лавке "Листва" состоится презентация его книги "Взгляд справа"

Сегодня русскому философу и писателю Константину Анатольевичу Крылову (18.10.1967 - 12.05.2020) исполнилось бы 57 лет.
18 октября в 19:00 в Москве в книжной лавке "Листва" состоится праздничный фуршет и презентация его книги «Взгляд справа» — сборник с десятком статей и заметок Крылова, чьи комментарии к политическим событиям прошлого остаются актуальными и сегодня.
С этой презентации начнутся "Крыловские чтения-2024".
20 октября в 18:30 в честь дня рождения Константина Крылова в книжной лавке «Листва» - Санкт - Петербург пройдёт вечер памяти.
15 ноября в 19:00 в книжной лавке «Листва» Москва презентация книг: «Подлинная история баскервильского чудовища», «Человек, обманувший дьявола. Неполживые истории», «Кровавая оргия в марсианском аду».