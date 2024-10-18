В день рождения Константина Крылова в московской книжной лавке "Листва" состоится презентация его книги "Взгляд справа"

Сегодня русскому философу и писателю Константину Анатольевичу Крылову (18.10.1967 - 12.05.2020) исполнилось бы 57 лет.

18 октября в 19:00 в Москве в книжной лавке "Листва" состоится праздничный фуршет и презентация его книги «Взгляд справа» — сборник с десятком статей и заметок Крылова, чьи комментарии к политическим событиям прошлого остаются актуальными и сегодня.