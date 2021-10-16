 

Вечером 17 октября состоятся Крыловские чтения

 
17 октября в 18:30 в книжной лавке «Листва» по адресу Москва, ул. Жуковского 4, строение 1, состоятся Крыловские чтения и презентация книг Константина Крылова "Поведение" и (написанной в соавторстве с М.Ю. Алексеевым) "Особенности национального поведения".
 
На презентации выступят: Михаил Юрьевич Алексеев — доктор экономических наук, декан факультета «Международные экономические отношения» Финансового университета, заместитель председателя Банка России; Егор Станиславович Холмогоров — русский публицист, историк и политик.
 
Вход свободный, регистрация здесь.

 
18 октября русскому философу и писателю Константину Анатольевичу Крылову исполнилось бы 54 года. 
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