Три года, как не стало Константина Анатольевича Крылова
- 12.05.2023, 09:31,
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Сегодня три года, как ушёл из жизни великий русский философ и писатель Константин Анатольевич Крылов (писательский псевдоним -- Михаил Харитонов).
В этом году должны выйти из печати два сборника статей Константина Анатольевича («Быть русским» и «Как я уже сказал»), три сборника рассказов Михаила Харитонова («Подлинная история баскервильского чудовища», «Кровавая оргия в марсианском аду», и «Человек, обманувший дьявола. Неполживые истории»), ведётся работа над второй частью «Друзей и недругов» и многотомным собранием ЖЖ Константина Анатольевича Крылова «Всеобщий Синопсис, или Система Мнений» (подготовлен к печати первый том с записями за 2001 год). Готовится к выходу биопанк-постапокалиптическая настольная игра «Золотой ключ: Поле чудес» по роману Михаила Харитонова. Сайт, посвящённый творчеству Константина Анатольевича.
13 мая в питерской "Листве" (Литейный, 33) пройдёт Вечер памяти
Константина Анатольевича Крылова.