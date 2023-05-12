Три года, как не стало Константина Анатольевича Крылова

два сборника статей Константина Анатольевича («Быть русским» и «Как я уже сказал»),

три сборника рассказов Михаила Харитонова («Подлинная история баскервильского чудовища», «Кровавая оргия в марсианском аду», и «Человек, обманувший дьявола. Неполживые истории»),

ведётся работа над второй частью «Друзей и недругов» и

многотомным собранием ЖЖ Константина Анатольевича Крылова «Всеобщий Синопсис, или Система Мнений» (подготовлен к печати первый том с записями за 2001 год). Г

отовится к выходу биопанк-постапокалиптическая настольная игра «Золотой ключ: Поле чудес» по роману Михаила Харитонова. Сайт , посвящённый творчеству Константина Анатольевича.

В этом году должны выйти из печати