 

Торгуют все!

Один, допустим, хороший парень захотел присвоить слова «Я русский», чтобы их раньше него не присвоили плохие парни.

 

Хороший парень посчитал, что имеет на это право, ведь он спел песню с названием и рефреном «Я русский», и она стала популярной. А плохие парни просто примазываются.


И теперь хороший парень спешить застолбить своё право продавать под этой торговой маркой («брендом») алкоголь, шоколадки, шампуни и презервативы. Не то чтобы он нуждался. Не то чтобы он вот прям щас захотел обогатиться ещё и на этом. Главное – опередить, чтобы плохие парни не обогатились раньше. Ведь наш-то герой – хороший. И он сделал такую песню.


Или же это песня его сделала. Это, вообще говоря, интересный вопрос, кто из них кого сделал. Я не могу вспомнить ни одной другой его песни (хотя нисколько не сомневаюсь, что они у него есть).

 

Герой может насладиться торговой маркой SHAMAN – именно вот так, невероятно оригинально, латиницей и капслоком. Герой может запатентовать бренд в виде собственного уникального неповторимого лица. И первое, и второе, несомненно, будет узнаваемо и привлечёт именно тех людей, для кого наш герой почему-либо важен.


Но герой хочет запатентовать слова «Я русский». И на это хочется смиренно поинтересоваться, не треснет ли его уважаемое лицо.

 

Ведь теперь мы все, весь огромный народ, поставлены в чудовищное положение, когда родные слова, которые существовали невероятно задолго до букв SHAMAN и, несомненно, будут существовать много после, -- могут стать торговой маркой. В мире, пропитанном коммерцией и рекламой, было всего два ограничителя, чтобы этого не произошло: совесть и Роспатент. Первый, как видим, не сработал. И теперь вся надежда на второй. А это очень плохо. Родные слова не должны отдаваться на откуп госструктурам.

 

Да, слова «Россия», «российский», «русский» уже весьма активно используются в товарных знаках как неохраняемые элементы. Наш «хороший парень» захотел сделать ещё один шаг вперёд: захотел получить охраняемую торговую марку из двух слов, которые может о себе сказать примерно 80% населения нашей страны. Захотел, чтобы с ними ассоциировали именно его. Ведь он спел песню.


Мне уже довелось прочесть, что «фразу "Я - русский" в нашу культуру привнёс именно Шаман. И сделал это очень смело». Нет, дорогой неизвестный мне товарищ из телеграм-канала «Невечерний футуролог». Фразу «мы русские, какой восторг!» привнёс, как вы выражаетесь, в нашу культуру Александр Васильевич Суворов. Но и до него, и после него было ещё много всяких очень интересных людей, которые «привнесли» эти слова в нашу культуру.

 

И молодой человек со странной причёской, по имени SHAMAN (я настаиваю на том, чтобы называть его именно так – хотя бы из почтения к тому торговому бренду, которого он заслуживает), вскормился на тучных пажитях, которые были засеяны задолго до него. Он не написал, не изобрёл эти слова – он использовал эти слова, имея в виду тот мощный контекст, в котором они существовали, и он этот контекст не создал. Если он сейчас добьётся своего и зарегистрирует слова «Я русский» как собственную торговую марку – он этим нанесёт оскорбление как своим соотечественникам в горизонтали настоящего, так и нашим предкам и потомкам в вертикали времени.

 

Теперь побуду адвокатом дьявола и взгляну на ситуацию с коммерческой точки зрения. Разумеется, когда вокруг – рвачи, желающие воспользоваться тем, что ты осознаёшь как собственное творчество (а не имея доли смирения, ты, конечно, осознаёшь слова «я русский» как собственное творчество), -- ты стремишься их упредить. «Почему они?! Когда я, я написал и спел песню! Я право имею!»


Этот вопрос – вопрос несправедливости, извращённости современного подхода к авторскому праву – давно мучает меня. Почему писатель, переводчик, композитор (и даже их потомки, которые уж точно никак не трудились и ничего не придумали!) многие десятилетия получают всё новые и новые отчисления за каждое переиздание или исполнение? Это и нелепо, и несправедливо, и неполезно; из своей профессиональной сферы я знаю, например, что в западных странах издатели предпочитают заказывать новые переводы, чтобы не платить авторские отчисления за уже существующие «классические» переводы. Выигрывает ли от этого читатель? Выигрывает ли от этого литературное произведение? Позвольте в этом усомниться.

 

А вот, скажем, хирург, который делает блестящую операцию на сердце (и человек, который должен был умереть, после этого живёт двадцать лет), -- почему он не получает отчисления за каждый прожитый пациентом год?..

 

Нет, я не предлагаю платить хирургам дополнительно за каждый прожитый после операции год – я предлагаю в корне пересмотреть отношение к авторскому праву. Некоторые вещи в принципе не должны превращаться в торговую марку, даже если ты их придумал. SHAMAN не придумал и даже не сделал устойчивым словосочетание «я русский», но я написала бы то же самое, если бы Николай Гоголь пожелал запатентовать словосочетание «мёртвые души», которое он хотя бы действительно сделал устойчивым. Надо отжимать коммерцию из души. Иначе только и останется, что со страхом ждать решения «Роспатента» -- а потом снова ждать, потому что в мире, где в принципе возможно наложить лапу на слова «я русский» -- только вопрос времени, когда это произойдёт.


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