SHAMAN захотел запатентовать слова "Я русский", чтобы производить алкоголь и шампуни

Певец Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, подал две заявки в Роспатент на регистрацию торговой марки «Я русский». По первой заявке исполнитель сможет производить под вышеуказанным брендом различные виды алкогольной продукции. Вторая заявка относится к выпуску шампуней, пен для ванн, мыла, ароматизаторов воздуха, гелей для волос, зубных порошков, ладана, пемзы, помады, блесток для ногтей и игрушек для взрослых (в том числе секс-кукол). Кроме того, под брендом «Я русский» можно будет производить различное научное и музыкальное оборудование, ювелирные украшения, продукты питания, включая сладости. В пресс-службе Дронова заявили, что пока речь идет скорее о том, чтобы никто другой не мог использовать название песни «Я русский» в качестве бренда.
Новость прокомментировал телеграм-канал "Многонационал":