SHAMAN захотел запатентовать слова "Я русский", чтобы производить алкоголь и шампуни

Певец Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, подал две заявки в Роспатент на регистрацию торговой марки «Я русский». По первой заявке исполнитель сможет производить под вышеуказанным брендом различные виды алкогольной продукции. Вторая заявка относится к выпуску шампуней, пен для ванн, мыла, ароматизаторов воздуха, гелей для волос, зубных порошков, ладана, пемзы, помады, блесток для ногтей и игрушек для взрослых (в том числе секс-кукол). Кроме того, под брендом «Я русский» можно будет производить различное научное и музыкальное оборудование, ювелирные украшения, продукты питания, включая сладости. В пресс-службе Дронова заявили, что пока речь идет скорее о том, чтобы никто другой не мог использовать название песни «Я русский» в качестве бренда.

Новость прокомментировал телеграм-канал "Многонационал":

Не может быть никакого бренда «Я РУССКИЙ». Как принадлежность к национальности может быть чьим-то частным брендом?

Сам факт попытки узурпировать фразу «Я РУССКИЙ» мы считаем оскорбительной для целого народа. Может вы ещё бренд «РОССИЯ» запатентуете?

Если исполнитель, который выдаёт себя за патриота, хочет спаивать свою большую фанбазу водкой, то это его выбор, мы свои выводы сделаем и пойдём дальше. Только используйте для этого свой личный бренд, продавайте «дроновку» или «shamanovku», но не трогайте русский народ.





