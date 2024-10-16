 

SHAMAN захотел запатентовать слова "Я русский", чтобы производить алкоголь и шампуни

 

Певец Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, подал две заявки в Роспатент на регистрацию торговой марки «Я русский». По первой заявке исполнитель сможет производить под вышеуказанным брендом различные виды алкогольной продукции. Вторая заявка относится к выпуску шампуней, пен для ванн, мыла, ароматизаторов воздуха, гелей для волос, зубных порошков, ладана, пемзы, помады, блесток для ногтей и игрушек для взрослых (в том числе секс-кукол). Кроме того, под брендом «Я русский» можно будет производить различное научное и музыкальное оборудование, ювелирные украшения, продукты питания, включая сладости. В пресс-службе Дронова заявили, что пока речь идет скорее о том, чтобы никто другой не мог использовать название песни «Я русский» в качестве бренда. 

Новость прокомментировал телеграм-канал "Многонационал": 

 
Не может быть никакого бренда «Я РУССКИЙ». Как принадлежность к национальности может быть чьим-то частным брендом? 
Сам факт попытки узурпировать фразу «Я РУССКИЙ» мы считаем оскорбительной для целого народа. Может вы ещё бренд «РОССИЯ» запатентуете?
Если исполнитель, который выдаёт себя за патриота, хочет спаивать свою большую фанбазу водкой, то это его выбор, мы свои выводы сделаем и пойдём дальше. Только используйте для этого свой личный бренд, продавайте «дроновку» или «shamanovku», но не трогайте русский народ. 
 
 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Певец Ярослав Дронов рассказал, что его проверяют "на экстремизм" из-за песни "Я русский"
» Начата регистрация торгового знака «Русский марш»
» ИТАР-ТАСС сменит название на Информационное агентство России
» Украинские оппозиционеры пытаются "запатентовать" Майдан
» «Роснефть» заплатит за имя BP
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Карл Маркс и розовые пони

Карл Маркс и розовые пони

Неколония, или Туда и обратно

Неколония, или Туда и обратно

Загадки Октября 1993 года

Загадки Октября 1993 года

“Империя. Справедливость. Русский национализм.” По итогам восстания октября 1993 года

“Империя. Справедливость. Русский национализм.” По итогам восстания октября 1993 года

Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Не рожай, убьёшься !

Не рожай, убьёшься !

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Черчесова оштрафовали на 150 тыс. за невинную шутку о казахском языке, в Доме дружбы народов Карелии урок азербайджанского танца

  • 21:16
  • 180

SHAMAN захотел запатентовать слова "Я русский", чтобы производить алкоголь и шампуни

  • 20:26
  • 182

В РФ выросли зарплаты управленцев

  • 20:16
  • 185

В Петербурге и Владимирской области мигранты убили пенсионерок, в Подмосковье дети мигрантов напали на беременную женщину

  • 19:28
  • 222

Семь человек ранены в Белгородской области, в регионе повреждены 88 культурных учреждений

  • 19:01
  • 185

8 человек ранены при атаке ВСУ на автобус под Белгородом, в Курской области жертвы из-за непонятно откуда явившихся "зубов дракона"

  • 20:43
  • 423
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru