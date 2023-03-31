 

В университете "Синергия" образовалась хулиганская группировка "без Ивановых"

Ректор университета "Синергия" Артём Васильев резко отчитал, пригрозив отчислением, интернациональную группу студентов, в которой нет "ни одного Иванова", но жертвами становятся русские студенты, а также запуганы уже и преподаватели, которым поступают угрозы за плохие оценки. Последней каплей стала массовая драка после того, как русский парень "не так посмотрел" на студентку с Кавказа, и собралась группа, чтобы его за это "наказать".
Васильев подчеркнул, что "Ивановы" не доставляют проблем, а студенты с определёнными религиозными традициями не ставят в грош преподавателей, портят имущество, ходят с ножами, пистолетами и кастетами и при этом игнорируют светский характер вуза.
После резкого выступления Васильева на собрании, угрозы начали поступать уже ему самому. "По информации источника «Базы» в университете, после собрания к Васильеву подошёл один из студентов и сказал, что тот «получит в морду», а также посоветовал ректору «чаще оглядываться». Также ректор пожаловался, что кто-то из числа студентов фотографирует номера его служебного автомобиля".
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APN.ru