В университете "Синергия" образовалась хулиганская группировка "без Ивановых"

Ректор университета "Синергия" Артём Васильев резко отчитал , пригрозив отчислением, интернациональную группу студентов, в которой нет "ни одного Иванова", но жертвами становятся русские студенты, а также запуганы уже и преподаватели, которым поступают угрозы за плохие оценки. Последней каплей стала массовая драка после того, как русский парень "не так посмотрел" на студентку с Кавказа, и собралась группа, чтобы его за это "наказать".

Васильев подчеркнул, что "Ивановы" не доставляют проблем, а студенты с определёнными религиозными традициями не ставят в грош преподавателей, портят имущество, ходят с ножами, пистолетами и кастетами и при этом игнорируют светский характер вуза.

После резкого выступления Васильева на собрании, угрозы начали поступать уже ему самому. "По информации источника «Базы» в университете, после собрания к Васильеву подошёл один из студентов и сказал, что тот «получит в морду», а также посоветовал ректору «чаще оглядываться». Также ректор пожаловался, что кто-то из числа студентов фотографирует номера его служебного автомобиля".