 

В РФ выросли зарплаты управленцев

 

За девять месяцев 2024 года в России на 14% вырос спрос на руководителей среднего и высшего звена, заработные платы выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Самыми быстрыми темпами (плюс 38 процентов) увеличился спрос на менеджеров среднего и высшего звена в гостинично-ресторанном бизнесе. Похожая ситуация наблюдалась в финансовом секторе (плюс 29 процентов), ЖКХ (плюс 24 процента) и нефтегазовой отрасли (плюс 23 процента).

Наиболее значительно росли оклады руководителей в учреждениях культуры и искусства (плюс 40 процентов — до 100 тысяч рублей). В металлургической отрасли зарплаты выросли на 39 процентов до 139 тысяч, в финансовом секторе — на 33 процента до 150 тысяч, в автомобильных компаниях — на 33 процента до 149 тысяч, а на предприятиях, выпускающих промышленное оборудование, — на 32 процента до 140 тысяч рублей.

 

 

Граждане часто жалуются депутатам на высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Много жалоб поступило от жителей Челябинской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Томской и Новосибирской областей, Приморского и Камчатского края, Республики Коми и Татарстана". Среди ключевых тем, которые поднимают граждане, высокие тарифы ЖКХ (33%), а также несоответствие качества услуг их цене. 


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