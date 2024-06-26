 

Зарплаты женщин-руководителей в РФ гораздо ниже мужских

Зарплаты женщин-руководительниц в РФ оказались в среднем на треть ниже мужских. Наибольшие диспропорции в Ненецком автономном округе: там зарплаты женщин отстают от мужских окладов на аналогичных должностях в среднем на 45,2 процента. В Забайкальском крае разрыв составил 44,6 процента, в Белгородской и Сахалинской областях — 43,3 процента, в Ульяновской области — 42,7 процента.

В целом в России на крупных и средних предприятиях трудятся 785 тысяч женщин-руководителей. Это всего на пять процентов меньше, чем мужчин на аналогичных должностях, хотя и на этих уровнях мужчины получают больше. В высшем руководстве разница гораздо больше: здесь 37,3 тысяч женщин против 69,4 тысяч мужчин. 

 

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APN.ru