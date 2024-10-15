 

Карл Маркс и розовые пони

«Как молодые коммунисты, мы всегда будем на стороне толерантности и эмансипации. Перед лицом наступления крайне-правых, поддержим и умножим такого рода инициативы!» ©

 

Карл Маркс, как известно, отнюдь не запрещал держать на лестнице ковры и не забивал досками второй подъезд калабуховского дома на Пречистенке, на потеху угнетённым неграм и португальским рабочим. Поэтому, вполне логично предположить и утверждать, что Карл Маркс стопроцентно поддержал бы и умножил приход угнетённых *драг-квинов в школы и детские сады. N’est-ce, так сказать, pas. В целях толерантности и эмансипации подрастающего поколения.

 

Такую трактовку приняли и отстаивают «Молодые Коммунисты Франции», только что выступившие с призывом к родителям привести своих детей на "чтения" *драг-квинами сказок в муниципальной библиотеке города Вувре. А потом поддержать и умножить подобные инициативы в других городах. На инициативы приглашаются дети от шести лет и Молодые Коммунисты Франции находят подобные инициативы "гениальными", потому что «они позволяют поощрять инклюзивность и толерантность, раскрывая такие темы, как гендерные возможности, которые часто невозможно обсуждать в семье».

 

А вот, вне семьи, коллективное чтение сказок в интерпретации *драг-квинов позволит малышам и сосункам «сломать стереотипы в игровой, семейной обстановке»©. И это тоже не жёсткая ирония, а прямая цитата oт Молодых Коммунистов.

 

Что-то мне подсказывает, что в своём стремлении обогреть и приумножить всё светлое и хорошее, без разбору, Молодые Коммунисты Франции, нежданно-негаданно для самих себя, в очень скором времени окажутся на передовой, лицом к лицу с молодыми исламистами, с которыми сегодня, рука об руку, на уличных митингах в защиту Палестины они хором скандируют лозунг «Интифада, от Парижа до Иерусалима!»©, плохо понимая его значение и ещё хуже - конкретные последствия.

 

Что-то мне подсказывает, что в перспективах борьбы молодых исламистов против запрета на ношение абайи и паранджи в учебных заведениях Франции не предусмотрены коллективные чтения драг-квинами сказок в библиотеках. И *гей-парады в особых кварталах европейских городов тоже не предусмотрены. Напомню, что даже в наитолерантнейшем Лондоне, нормальные герои этих парадов всегда идут в обход...

 

Страшно подумать, что ожидает всех пригретых Молодыми Коммунистами *драг-квинов и других представителей свободных гендеров, когда навстречу такого слома стереотипов и толерантного раскрепощения, вне оков традиционной семьи, выйдут окончательно раскрепощённые всё той же толерантностью молодые исламисты.

 

Что-то мне подсказывает, что пока и тех и других объединяет общая цель - противостояние «крайне-правым реакционным консерваторам»и«защита Палестины», - это «слияние борьб» обеспечивает относиотельную безопасность общеевропейскому калабуховскому дому, вместе с его угнетёнными драг-квинами всех мастей.

 

Вряд ли стоит сомневаться в том, кто кого заборет, когда те и другие реально окажутся лицом к лицу, при полном крахе обоюдных иллюзий. Потому что, одни из них точно знают, чего хотят и ломятся к цели, без страха, упрёка и ненужной рефлексии. А другие, тоже без малейшей рефлексии, с пеной у рта и упоротостью носорога продолжают отрицать действительность, истово веря, что Карл Маркс и розовые пони спасут мир.

 

Вчера во Франции прошёл день памяти зверски убитых исламистaми французских учителей истории и географии, Самуэля Пати и Доминика Бернара. Одному из них отрезали голову, другого зарубили тесаком, прямо во время урока. Франция почтила их память минутой молчания, ровно в три часа пополудни, но только в тех учебных заведениях, которые не побоялись это сделать, даже если такая минута «вызывает недовольство у ряда учащихся». Ряд учащихся во Франции не желает чтить память зверски убитых учителей и совершенно свободно постит в соцсетях уничижительные ремарки на фоне их фотографий (орфография и пунктуация оригинала): «нуда так ведь он оскорбил нашего пророка»; «Когда будет минута за Газу?!»; «ок, понедельник им, а минута молчания за Палестину когда?»; «И долго ещё?..»©

 

Такой вот калашный "ряд учащихся", куда негоже сегодня во Франции соваться с минутой молчания в память зверски убитых исламистами учителей.

 

Вчера же в Германии, в Гамбурге, в очередной уже раз, прошла открытая манифестация сторонников движения **«Muslim Interaktiv», требующего создания на территории этой страны «исламского государства» и шариата. Немецкие правые возмущаются, в стиле «как мы дошли до жизни такой»; немецкие левые огрызаются, в духе «поддержим эту инициативу против расизма и исламофобии».

 

Всё - точь в точь, как во Франции, где вчера же, в день памяти погибших учителей, шаблонно-типичная представительница всего левого и хорошего, ярко-зелёная экологистка Сандрин Руссо, в эфире столь же лево-хорошего телеканала LCI, на вопрос журналиста, «Не думаете ли вы, что идёт реальное наступление радикального исламизма на Национальное образование?», - традиционно возмущённо воскликнула: «Но на школу ведут наступление все консерваторы! Католические тоже!»

 

Откровенно опешивший от такого умозаключения журналист робко возразил: «Но ведь католики никого не убивают...»  И получил прекрасное: «Ну и что, зато они изымают книги из школьных библиотек!»

 

Что за книги страшные консервативные католики изымают из школьных библиотек, эта представительница борцов с расизмом и исламофобией уточнить не смогла. Вероятно, имелись в виду всё более многочисленные протесты родителей учащихся самых обыкновенных (а не католических) школ, требующих изъятия пособий по «увлекательной сексологии» и гендерном разнообразии для младшего школьного возраста. Но такое уточнение смерти подобно и явно не в интересах борцов за справедливость, спoсобных, не дрогнув, сравнить и уравнять факт зверских убийств учителей с запретом порнографии в школьной библиотеке.

 

Собственно, это всё, что вам следует знать о нынешнем положении дел в области общеевропейской толерантности и её несомненных успехов, на фоне всех остальных событий, взрывного характера.

 

От себя добавлю одно важное наблюдение.

 

Несколько лет назад, на одном поэтическом конкурсе, где я отбирала (изымала!..) интересных авторов для литературного издания, мне попалось особенно запомнившeеся стихотворение, которое я неустанно цитирую по одному и тому же поводу. Прочтите:

 

«они говорят, не зови его цыпой и зайчиком

нюни да слюни, слушать невыносимо

ведь есть же какое-то имя у этого мальчика?

скажи нам, скажи нам, пожалуйста, его имя

 

они говорят, от "мыканья" скулы сводит:

"мы сели", "мы встали", "мы плохо поели гречу"

ну дай, наконец, ребёнку чуть-чуть свободы

ползи к нам, ползи к нам, детёночек человечий

 

они говорят, когда ты откроешь двери?

какие, к чертям, инфекции и простуды?

никто докторам в наше время уже не верит

впусти нас, впусти нас

 

выпусти нас отсюда

 

и мы будем звать его цыпой и маленьким зайчиком

наварим овсянки и двери на ключ закроем

мы вывернемся наизнанку для нашего мальчика

только бы не догадался, что мы такое»

 

("Мальчик", Анна Горелова, Нижний Новгород)

 

 

 

 

*движение ЛГБТ объявлена экстремистской организацией и запрещена на территории России

 

**«Muslim Interaktiv» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является преемницей исламистской организации «Хизб-ут-Тахрир» - организация, деятельность которой запрещена в РФ).


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