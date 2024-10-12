Вышла книга "Обобщение боевого опыта южного крыла СВО"

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На склад Координационного центра помощи Новороссии поступила книга Андрея Маркина «Обобщение боевого опыта Южного крыла СВО». Автор в течение долгого времени "ездил вдоль фронта и общался с солдатами и офицерами, буквально по крупицам собирал опыт удачных и неудачных боев прежде всего в области тактики пехоты и применения БПЛА". Изученный период времени - до апреля 2024 года.
Книга не предназначена для продажи, распространяется бесплатно среди военных, либо с ней можно ознакомиться здесь, так же как с книгой А.В. Маркина "Справочник пехотинца. Для тех, кому в армию и не только".

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