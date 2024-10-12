Неколония, или Туда и обратно

Недавно в воспоминаниях одного из участников событий Октября 1993 года отметил его видение процентного соотношения тех, кто встал на защиту парламента. По его оценкам, 20% составляли левые и 80% - сторонники "имперских” взглядов. С учетом левых взглядов самого автора, его объективность впечатляет. Но, что могло объединить одних и других в те дни? Вполне определенно, стремление остановить насаждаемый вопреки воле уже окончательно прозревшего населения России колониализм.

Персоналии, вызывавшие у обоих групп совершенное неприятие, были вполне конкретны - их портреты регулярно мелькали в прессе, а интервью с ними крутили по всем кнопкам ТВ с утра до вечера. Почему-то считалось, что чем чаще люди будут видеть физиономию Анатолия, тем выше у него будет рейтинг. Занятно другое. Что улыбающийся свет солнышко Анатолий никуда не уходил, не девался все 30 лет этого непрерывного стыда и ужаса. А ушел, в конце концов, когда сам захотел. И уехал - куда захотел сам. Как абсолютный хозяин положения. Как Хозяин.

Не тронули по-крупному Анатолия и скандальные "расследования” - он и для них почти невидим, как эфир. Что лишь в очередной раз подчеркивает степень его влиятельности и важности роли его личности в новейшей истории РФ.

В конце концов, кто мешает сейчас додумать, что Анатолий просто ушел на пенсию, по состоянию здоровья. И его нашли кем заменить. Просто уже без необходимости показывать и рассказывать об этом по телевизору избирателям. Много будут знать - плохо будут спать.

В столице говорили разное. Вплоть до того, что он "смотрящий” за территорией от глобального финансового лобби, или быть может от персон чуть пониже, вроде каких-либо Ротшильдов, или ещё кого. И его липовые "должности” - формальная чепуха для прикрытия ключевой роли, обеспечивать коммерческие интересы зарубежных держателей контрольного пакета "АО РФ”, пока русские работают "за макарошки”, вымирая по миллиону в год. И слушают строгие упрёки из стен Госдумы и правительства, типа, "пенсия маленькая? Значит, - плохо работали! Не заработали!”

Что это, если не формальные признаки оккупации?

Если открутить пленку истории на плюс-минус начало новейшей государственности РФ, то на память в первую очередь придет Беловежский сговор, сразу после подписания которого Ельцин и его коллеги бросились к телефону, дабы отчитаться президенту США о своём коллективном соучастии в ликвидации СССР. Затем последовала чехарда в спецслужбах, была передана в знак доброй воли американским кураторам детальная схема прослушивающих устройств в новом здании Посольства США. Тех устройств, что не "прозванивались” в то время, самые новейшие разработки отечественного техпрома. Просто развалить здание и построить новое, раз уж такие вдруг друзья и "новое мышление”, было бы и то практичнее, но нет. Нужно ж было обязательно хоть чем-нибудь услужить чиновнику иностранного государства. Вдруг сочтут полезным.

Так, для определенной части элиты, действительно, в России нарисовались фантастические перспективы. Демонтаж страны, а затем Октябрь 1993 года позволили им скрепить кровью вечные узы. Скрепить столь крепко, что кое-кто до сих пор рта раскрыть не может, из опасений разрушить некий коллективный договор.

Речь идёт о расследовании деяний, по которым вряд ли применимы такие опции как срок давности. Быть может не при нашей жизни, но какая-либо очередная генерация политиков всё же это расследование инициирует. А там есть, чего расследовать.

По другим странам СНГ ситуация если не "один в один”, то "плюс-минус”. Целые отрасли экономики принадлежат не пойми кому, кошельки знати - в иностранных банках, тёмное население должно целовать хозяевам ноги за то, что им дали возможность танцевать и блюсти свою "идентичность”. Ни в одной из республик бывшего СССР что-либо похожее на Малайзию или Дубай, разумеется, не построили. В основном, ситуация примерно как между Пакистаном и Мавританией.

Получило ли хоть одно иностранное государство пользу от произошедшего? Не персона, а именно государство. Вопрос, опять же, спорный. С учетом недавних скандалов в отношении сына Байдена, ощутимые дивиденды, скорее всего, извлекали чьи-либо на контрактах дети или временные госслужащие, консультанты, возможно, отдельные компании получили преференции, за скупку соответствующих чиновников в странах СНГ. Но, если говорить о глобальной стабильности, о безопасности, об уровне криминала и рынке наркотрафика, то распад СССР и все последовавшие за этим событием процессы лишь усугубили ситуацию и в Европе, и в США, да и практически повсеместно. Если в отдельно взятой Швеции в середине восьмидесятых стойки с бритвенными станками владельцы магазинов в провинции обычно выставляли на улицу, перед входом, то распад СССР, затем Югославии и всё остальное, по цепочке, кардинально изменили всё. Какие там рекламные стойки с товарами на улице! Теперь небезопасно везде, остаётся лишь спросить себя, в чём был смысл не сдержать ситуацию в рамках тогда, в конце восьмидесятых, чтобы не соскребать с асфальта тела все последующие десятилетия.

Любые конфликты на постсоветском пространстве, произошедшие за последние 30 с лишним лет, выглядят подозрительно. Иногда говорят - "ну, это просто война башен”. И если это война башен, то кто сказал, что это война башен - в Кремле? А если "война башен” - но не в Кремле? И когда очередная "война башен” на другом берегу Атлантики, наконец, закончится - она завершится и на земле. И сбудется мечта отечественной клептократии - снова, наконец, "все будет как при батюшке” - Куршевель, девочки, Панамское досье.

И бедные русские люди, как у Блока, "пойдут и разбредутся, навалят на спину кули…”

Что было очевидно тогда, в России, в Октябре 1993 года мне и другим? Что происходящее когда-нибудь ещё предстоит расследовать, собирая по крупицам факты. Не только о непосредственно вовлеченных в бойню. Интересны факты, которые прошли по касательной.

Находясь внутри здания, на 4-5 этажах, можно было невооруженным глазом видеть как сверкает оптика на крыше Посольства США. Быть может, снайперская винтовка. Снайпера, помогавшего "другу Борису”. Быть может - телекамера. Сказать сложно.

Однако, вот относительно телекамер вопрос открыт. Лишь одна компания из всех получила в итоге эксклюзивное право вещания расстрела Дома Советов. Такие вещи, обычно, документируются. Соответственно, фамилия ответственного лица наверняка где-то отражена. Как добывается эксклюзивность в подобных делах? Очевидно, речь идёт либо о сделке, либо о неких встречных обязательствах.

Эксклюзивные права на трансляцию "русского сафари”, чтоб весь мир 4 Октября 1993 смог посмотреть в прямом эфире, как убивают граждан России. Как горит Дом Советов. Хорошо, что обошлось без обрушения, которое допускали эксперты по результатам танковых ударов. Но и без обрушения жертв хватило. По оценкам лидеров тогдашней оппозиции - Руцкого и Хасбулатова - внутри и снаружи здания погибло около 2000 защитников парламента. При обрушении погибли бы все, кто там находился. Это, как минимум, около тысячи, которые покинули здание к вечеру 4 Октября.

После произошедших событий здание Дома Советов было словно мёдом намазано - нужно было обязательно переместить туда правительство РФ. С одной стороны, вроде как отобразить тем самым "моральную победу”, унизить распущенный парламент, предоставив его преемникам малозначимое здание, без возможности когда-либо в будущем любых шансов по организации круговой обороны.

Но есть и другие версии. К примеру, столь лакомой для исполнительной власти РФ была непосредственная близость к Посольству США. Подземелье рядом с Домом Советов сплошь представляло собой разветвленную сеть тоннелей разной глубины и протяженности. Быть может, правительство посчитали полезным перенести поближе к своим кураторам, чтоб было удобнее, подальше от любопытных глаз, по тоннелю бегать на доклад, отчитываться о проделанной работе. Ходить далеко не надо, чего там. Удобство. Всё рядом. Под боком. Как знать, быть может до сих пор "тоннель работает”, и клерки правительства, как хоббиты, на доклады ходят под землёй. Надо проверить.

Теперь к вопросу о "героях России”. Администрация Ельцина произвела серию награждений, нашла "героев России” себе, в условиях, когда практически полностью армия РФ и силовые структуры приняли решение не вмешиваться в политический конфликт. Но кто-то нашелся. В конечном итоге, всё в этом бренном мире, все деяния делятся на две категории. Добро и зло. Где в этот момент находилось зло? Горело в Доме Советов или стреляло в Дом Советов? Из танков и пулеметов - по безоружным людям. Я тому живой свидетель, оружие в Доме Советов получили единицы, ещё нужно разбираться, как и почему они его получили. Но даже эти несколько человек не открывали огонь. При мне не было ни одного случая его применения со стороны Дома Советов. Насколько обоснованным был расстрел из БТРов людей на площади, где, вообще, ни у кого не было оружия, а на баррикадах стояли защитники с голыми руками. Чем была обоснована стрельба из танков по зданию, из которого никто не стрелял, по верхним этажам? Не исключено, что это - заказное кровавое шоу, щедро оплаченное. Без учёта жизней погибших. Раздача наград за участие в подобном шоу как и их получение - вряд ли в этом есть какая-то доля героизма. Если уж эти люди кого-нибудь и "спасали”, то это была семья Ельцина. Хотя, в тех условиях, когда вполне действовало законодательство, вряд ли что-нибудь грозило семье, да и сам Ельцин с учётом его слабостей не воспринимался как вменяемый персонаж, на которого можно было сваливать всё подряд. Скорее всего, остаток лет он бы развлекал беседами своих коллег - европейских политиков - на теннисных кортах и всевозможных Октоберфестах. В стрельбе не было никакой необходимости, ситуация была спровоцирована искусственно. И когда-нибудь мы, или наши потомки, узнают - кем.

Вопрос, однако, никуда не исчезнет, и будет повторяться, как задаём его мы сами себе уже 31 год. Если они герои России - кто такие мы?

Из запомнившегося за все прошедшие годы, в одной из колонок Александра Проханова, если я не ошибаюсь, речь шла о свежем кабинете премьер-министра Черномырдина в том самом здании, куда правительство переместили, зачистив следы пожара. Что чуть ли не каждую неделю прямо перед столом, перед лицом премьера, на стене проступает огромное кровавое пятно. Которое им там приходится закрашивать. Как напоминание оккупантам о невинно убитых безоружных русских людях.

В будущей истории России, когда разберутся, наконец, со всеми возможными тайнами, здание придётся обратно вернуть парламенту. И поднять на набережной три флага. Два триколора - государственный и имперский. И красный. Снести круговой забор и разрешить открытый доступ. И одно, и второе - вполне символично, как закрепление самого факта разрешения гражданского конфликта в России.

И тогда напоследок вполне, на мой взгляд, резонным было бы, наконец, прояснить одну дату. День освобождения РФ от постыдной эпохи неоколониализма. День независимости. Цифра 12 июня вряд ли может нести подобную смысловую нагрузку. Мало кто вообще понимает смысл этой исторической даты. Экспертам и правоведам, безусловно, есть, что обсудить.

Итак, если 4 октября 1993 года в РФ был де-факто закреплён режим колониального администрирования, то, безусловно, должна быть формальная дата, когда сей статус был прекращён / утрачен.

По выбору даты возможны варианты. Быть может, в качестве такой даты подошел бы день вынесения вердикта Гражданским трибуналом по событиям сентября-октября 1993 года, получившим в обиходе название "октябрьского переворота”. Вердикт может носить характер "гражданской казни”, без применения каких-либо формальных санкций в отношении виновных за давностью лет. Здесь уж на усмотрение компетентных структур и общества.

Семьи погибших защитников Конституционного строя РФ должны получить финансовую компенсацию из средств российского бюджета. Это не сотни тысяч человек. Их вполне возможно сосчитать и помнить каждого из них. Занести в соответствующую Книгу памяти. Эти люди погибли, защищая суверенитет страны. Раз есть в РФ "Ельцин-Центр”, пусть будет создан и "Центр защитников Конституции”. Это будет честно и справедливо, вспомнить всех согласно их роли.

Важность подобного рода решений неоспорима для т.н. "Исторической памяти”. Для школьных учебников. Для потомков. Для родных и близких участников трагических событий эпохи становления новой российской государственности. Как символ примирения и согласия обоих сторон гражданского противостояния.

Безусловно, подобная акция является необходимой и неотвратимой, если Неколония намерена таковой оставаться в будущем, а не изобразить из себя нечто эдакое на пару-тройку лет ради мотивации людей в особый исторический период. Чтобы затем, когда сложные вопросы будут закрыты, компромиссы с внешними игроками достигнуты, тихой сапою откатиться назад. К привычному для себя колониальному статусу.

Полагаю, русских людей такая перспектива не устраивает, и устраивать не должна. Необходимы юридически оформленные гарантии суверенитета страны. Нужна бумага. Подкрепленная голосованием парламента и вступившая в законную силу согласно соответствующему указу президента.



