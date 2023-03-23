ВСУ обстреливают Белгородскую, Курскую, Брянскую области; атакована вышка сотовой связи

Украинцами обстреляно
село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, повреждён частный дом, в селе нарушено газоснабжение.
На двух легкомоторных самолётах украинцы пытались атаковать
на двух гражданских легкомоторных самолетах вышку сотовой связи под Брянском: сбросили бомбы, развернулись и улетели обратно на территорию Украины. При обстреле посёлка Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области пострадал человек
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Дважды за день украинцы обстреляли
Курскую область: село Плехово Суджанского района и Гордеевку Кореневского района.
В результате взрыва самодельного взрывного устройства в Мелитополе
пострадал полицейский.