ВСУ обстреливают Белгородскую, Курскую, Брянскую области; атакована вышка сотовой связи

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Украинцами обстреляно село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, повреждён частный дом, в селе нарушено газоснабжение.
На двух легкомоторных самолётах украинцы пытались атаковать на двух гражданских легкомоторных самолетах вышку сотовой связи под Брянском: сбросили бомбы, развернулись и улетели обратно на территорию Украины. При обстреле посёлка Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области пострадал человек
Дважды за день украинцы обстреляли Курскую область: село Плехово Суджанского района и Гордеевку Кореневского района.
В результате взрыва самодельного взрывного устройства в Мелитополе пострадал полицейский. 

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