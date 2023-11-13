 

Глава ЧГТРК "Грозный" заявил, что, избив заключённого в СИЗО, сын Кадырова остановил распространение смуты

 

Глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов заявил, что, избив арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля, сын главы Чечни Адам Кадыров тем самым взял на себя ответственность остановить распространение смуты и, соответственно, получил за это заслуженные награды. По мнению Ахмадова, Журавель в СИЗО Грозного мог оказать сопротивление Адаму Кадырову, ведь он "не был связан, он намного старше Адама". 

Никита Журавель родился в 2004 году, Адам Кадыров в 2007 году. С детства занимается единоборствами (уже в восьмилетнем возрасте участвовал в поединках). 

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