Глава ЧГТРК "Грозный" заявил, что, избив заключённого в СИЗО, сын Кадырова остановил распространение смуты

Глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов заявил, что, избив арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля, сын главы Чечни Адам Кадыров тем самым взял на себя ответственность остановить распространение смуты и, соответственно, получил за это заслуженные награды. По мнению Ахмадова, Журавель в СИЗО Грозного мог оказать сопротивление Адаму Кадырову, ведь он "не был связан, он намного старше Адама".

Никита Журавель родился в 2004 году, Адам Кадыров в 2007 году. С детства занимается единоборствами (уже в восьмилетнем возрасте участвовал в поединках).