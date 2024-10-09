 

Глава комитета Госдумы по обороне заявил, что от запрета смартфонов в зоне СВО стало только лучше, продвижения стали больше

 

Жалобы по поводу влияния блокировки мессенджера "Дискорд" на работу российских войск являются заказом или вбросом, считает глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

 

«Это надуманная история, скорее всего, чей-то, может быть, заказ или вброс. На фронте бойцы находятся на связи, у нас все хорошо. В большинстве своем бойцы используют обычные кнопочные телефоны для общения и радиостанции. А Discord никуда не впихнешь, извините (...) История с Discord — это такая же придуманная история, как с запретом гаджетов в зоне СВО. Мы приняли закон, и что, что кому стало плохо? После этого никто даже не пищит про гаджеты, и стало только лучше — продвижения стали больше. Это, на мой взгляд, была такая заказная история, здесь, на мой взгляд, скорее всего, ровно то же самое».

 

В то же время в околовоенных телеграм-каналах сообщается о возникших проблемах: "После блокировки Discord упали все стримы с птичек на штабы. Теперь вместо выполнения боевых задач воины будут изобретать, как всё это поднять".

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