 

Роскомнадзор заблокировал "Дискорд", сообщается о проблемах на фронте

 

Роскомнадзор заблокировал мессенджер "Дискорд":

"Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации".

По сообщениям военных телеграм-каналов известно, что российские военные также использовали "Дискорд", и блокировка нанесла вред, в частности, работе с беспилотниками. Советник главы Курской области, военкор Роман Алехин считает:

Решением заблокировать в России «Дискорд» гражданские чиновники нанесли урон фронту, из-за чего, скорее всего, увеличились потери среди наших бойцов и техники, им это начали объяснять все, но вот конец рабочего дня и пора домой, да и инструкций никаких не поступило. <…> И снова вспоминается вопрос офицеров, на который опять ответ стал неочевиден: а они там точно хотят победить? Если хотят, то скорость реакции на запросы, касающиеся фронта, во время войны должна быть другой. Возможно завтра нам скажут, что «Дискорд» «дырявый» и трансляции с дронов даже в закрытые кабинеты может просматривать противник. Но ведь даже в этом случае, перед тем, как убить это приложение, надо было создать замену и предупредить командиров о планах, чтобы просто не сломать в один миг работу на фронте, что точно умножит потери, пока будут искать ему замену.

В то же время защитники блокировки говорят, что интернет на линии боестолкновения работает благодаря спутникам "Старлинк", а  на них блокировка "Дискорда" не распространяется.

 

 

Глава "Телеграма" Павел Дуров объявил о десяти нововведениях, которые появятся в мессенджере. В основном это изменения в подарках и хештегах. Кроме того, в приложение интегрируют возможность добавлять мультимедийные материалы к сообщению после его отправки и функцию просмотра времени редактирования сообщения.
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