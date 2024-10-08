С 1 марта начнётся эксперимент по проверке ОСАГО видеокамерами

С 1 марта 2025 года в Росси начнётся эксперимент по проверке действующего ОСАГО с помощью камер фото и видеофиксации. Он будет проводится в течение года, но это время может быть сокращено, если эксперимент сочтут успешным. Сейчас в России около 36 миллионов водителей, из них около 7-10 процентов ездят без полиса ОСАГО. После завершения эксперимента водителям без ОСАГО начнут выписывать штрафы.

Неделей ранее Госдума приняла в первом чтении поправки об административной ответственности за опасное вождение. "Лихачей" предлагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, а за повторное правонарушение уже лишать права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. При этом в понятие "опасное вождение" предлагается включить очень многое, например: необоснованные перестроения в потоке машин, резкое торможение без причины, несоблюдение безопасной дистанции, невыполнение требований уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения. Предполагается, что данные с уличных камер станут отправной точкой для начала разбирательства, "решение же в каждом случае будет принимать только ответственное должностное лицо".