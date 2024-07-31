В Башкирии, Москве, Петербурге мигранты напали на россиян. Дума приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учёт

МВД России за первое полугодие 2024 года прекратило гражданство примерно тысячи иностранцев, получивших российское гражданство и привлечённых к уголовной ответственности.

Более половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом за такие преступления, как изнасилование, гражданство не прекращается.