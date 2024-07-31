В Башкирии, Москве, Петербурге мигранты напали на россиян. Дума приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учёт

В Кумертау (Башкирия) мигрант, вернувшийся в РФ после выдворения, выстрелил в местного жителя
из травматического пистолета. Ранее с этим иностранцем у жителей Кумертау уже были проблемы, полиция на ситуацию пока не отреагировала.
В Петербурге мигрант, ранее уже привлекавшийся за незаконное хранение наркотиков и причинение вреда здоровью, ткнул ножом
двоих прохожих.
МВД России за первое полугодие 2024 года прекратило гражданство примерно тысячи иностранцев, получивших российское гражданство и привлечённых к уголовной ответственности. Более половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом за такие преступления, как изнасилование, гражданство не прекращается.
Госдума приняла закон
о лишении приобретённого гражданства за неисполнение постановки на воинский учёт.
В Турции два месяца не могут вернуться домой
избитые турецкой полицией россиянки. Их обвиняют в сопротивлении полиции. С одной из них обвинения сняты, но выезд ей по-прежнему закрыт.