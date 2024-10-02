В Великом Новгороде нашли самый крупный клад X века

Российские археологи обнаружили в Великом Новгороде очень крупный клад из серебряных украшений и монет, которые были захоронены в новгородской земле во время последней четверти X века, в эру правления Владимира Крестителя. В числе находок одни из самых древних серебряных крестов на Руси, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

"Археологам известно не так уж много крестов на Руси, точно датированных второй половиной X века: это находки из камерных погребений Псковского и Киевского некрополей и Плиснеска. Крест Воздвиженского клада говорит о появлении христианских предметов в Новгороде до официального принятия крещения Владимиром и их первоначального бытования среди знати, местного, новгородского, происхождения или входившей в княжеское окружение".

Клад, получивший название "Воздвиженский", был обнаружен на территории Великого Новгорода во время спасательных раскопок на Софийской стороне на территории улицы Воздвиженской, где сооружается жилой дом. Он стал лишь третьей находкой подобного рода, которая была найдена на территории Великого Новгорода при изучении культурных слоев, относящихся к первым десятилетиям существования города, и на сегодняшний день является самым крупным из ранних новгородских кладов: он включает около 1,8 тыс. целых и фрагментированных серебряных монет и более 80 серебряных украшений, его вес составляет около 3 кг. Большая часть из найденных монет была отчеканена на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Анализ возраста самых "свежих" монет во вкладе указывает, что он был захоронен в грунте не раньше, чем в 974 или в 975 году нашей эры.

Помимо арабских и центральноазиатских монет, в кладе найдены монеты из Волжской Булгарии, германские денарии Оттона I, византийские милиарисии, а также стеклянные и хрустальные бусины, перстни, височные кольца, пуговицы, ожерелья, подвески, лунницы и большой крест скандинавского типа, одна из самых древних находок такого рода на севере Руси. Все изделия сделаны из высокопробного серебра с большим искусством и вышли из рук высококвалифицированных мастеров.

Сокровища активно использовались их владелицами, на что указывают потертости и следы ремонта на двух подвесках. По мнению археологов, данная особенность клада указывает на то, что он представляет собой семейное сокровище, а не другие типы кладов, которые предположительно были оставлены ювелирами или лицами, торговавшими драгоценными металлами.



