В Великом Новгороде нашли утраченные фрески XII века

Сотрудники Института археологии РАН обнаружили на территории Юрьева монастыря в Великом Новгороде место, куда сбросили фрески XII века, которые сбили со стен Георгиевского собора во время ремонта 1820-х годов.

Георгиевский собор Юрьева монастыря был заложен в 1119 году по заказу князя Всеволода Мстиславича. Почти все его древние фрески были сбиты во время ремонта храма в 1820-1830-х годах. Часть из них (треть всех фресок) ранее была найдена под полом собора, а теперь увенчались успехом многолетние поиски за пределами храма.

Обнаруженные фрески уникальны и с художественной, и с научной точки зрения. Они являются одними из первых образцов стенописи Северной Руси: раньше Георгиевского собора были расписаны только церковь Благовещения на Городище (около 1103 года), новгородский Софийский собор (около 1108 года) и Николо-Дворищенский собор (около 1113 года).