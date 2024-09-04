Ожидания от казанского саммита стран БРИКС

Скоро в моем родном и любимом городе Казани, в городе, в котором я живу пройдёт мощнейшее для России и мира событие - это XVI саммит стран БРИКС.





Считаю, что мотивы проведения этого саммита значительно возросли не только у России в связи ужесточением санкций и международного экономического и политического буллинга в отношении России со стороны стран коллективного, а также со стороны зависимых от гегемона незападных стран.

По сути своей, Россия и страны БРИКС, незападные страны оказались в новой мировой ситуации, в которой впервые гегемон (США) и коллективный Запад явно показали свои скрытые буллинговые мотивы. И этот зверинный буллинг главным образом пришёлся на Россию. Другие же незападные страны, в т. ч. страны БРИКС пока являются лишь пассивными наблюдателями того, на что способен гегемон. Это пассивное наблюдение незападных стран за Россией частично связано с экономической зависимостью этих стран от глобального доллара, от экономических заманух гегемона, на которые подсели многие незападные страны.

При этом в эти страны пришла объективность в понимании того, что этот "наркобарон" глобального доллара-пустышки способен отменять дозировки этого "зелья" и распределять по миру как ему угодно. По сути своей, мир разделился на:





1. Высокотехнологичные страны коллективного Запада (включая США) сильно заправленного глобальной долларовой пустышкой.





2. Незападные ресурсные страны (нефть, газ, полезные ископаемые, водно-природные ресурсы, трудовые ресурсы и др.) Китай, входящий в эти ресурсные страны является главным поставщиком трудовых ресурсов, в отличии от России, которая поставляет миру преимущественно свои природные ресурсы.

Когда-то, когда страны, БРИКС экономически обозначились в своём существовании, эксперты утверждали, что экономический потенциал Бразилии, России, Индии и Китая таков, что они могут стать четырьмя доминирующими экономическими системами к 2050 году( тезис был предложен экспертом Джимом О’Нилом ещё в 2001 году). Эти страны занимают более чем 25% суши в мире, 40% населения и имеют объединённый валовой внутренний продукт (ВВП) 25,7 трлн $. Почти в каждом сравнении они будут наибольшим глобальным объектом. Эти четыре страны— среди самых больших и наиболее быстро растущих формирующихся рынков.

Тогда были времена больших перспектив так как у США и коллективного Запада были иные установки, но со скрытыми мотивами, о которых мир узнал в последние несколько лет в связи с событиями вокруг России. Россия должна была быть использована как ресурсная страна, должна была попасть в такую экономическую зависимость от Запада, которая позволила бы сформировать прозападные структуры власти в России.

Китай был прозорлив на этот счёт и не впустил в свою политическую систему гегемон и западный мир, хотя и принял глобальный доллар. Гегемон соблазнился на дешёвые трудовые ресурсы Китая. При этом тихий, мудрый, хитрый, наблюдательный и противоречивый Китай нужно воспринимать объективно.





Россия опомнилась, поздно познав скрытые мотивы гегемона. Украина на этот счёт не опомнилась и глубоко впустила запад в свою политическую систему и стала плацдармом политического и военно-политического влияния на Россию. С этого момента начался перелом.





Когда-то обозреватели Bloomberg Тома Хэнкока и Майкла Коэна писали, что в результате расширения БРИКС ряд крупнейших производителей энергии будет объединён с крупнейшими потребителями среди развивающихся стран, что усилит экономическое влияние группы в мире. Насколько это мнение экспертов верно и сейчас? Хотелось бы получить однозначный ответ на этот счёт на предстоящем в Казани саммите стран БРИКС.





Напомню, что БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.





Глубокий анализ показывает, что инициатива обозначения стран БРИКС как союза была на стороне России. Именно Россия является хребтом на котором выживал мир тогда, когда Запад внедрял свои экспансионистские напалеоновские и западные проекты. Поэтому общемировой противовес Западу и Гегемону нужен, но не только на хребте России. Россия всегда давала себя в жертву ради спасения всего мира.





Считается, что двусторонние отношения между странами БРИКС строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды. Насколько страны БРИКС сейчас имеют реальные живые артерии взаимовыгодного взаимодействия? Положение России понятно. Введение мощнейших санкций поставило вопрос об экономическом выживании России. Россия, имея пластичную экономику, выжила. Была помощь Китая через посредников южных соседей России (высших республик СССР). Спасли наши ресурсы. Бредни и домыслятины различных экспертов не сработали.





Таким образом, необходимо признать, что Россия сейчас оказалась в ином положении, по сравнению с другими незападными странами, в том числе, странами БРИКС. Мотивы России в существовании взаимопомощи в рамках БРИКС наиболее высокие. Другие члены БРИКС не являются такими жертвами экономического мирового буллинга, которые имеет Россия. И хотелось бы того, чтобы эта особенность России в нынешней ситуации была бы оценена на саммите БРИКС настолько, чтобы были выработаны конкретные механизмы помощи и поддержки.





Напомню, что с 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах( последний 15-й саммит состоялся 22—24 августа 2023 года в ЮАР). Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и других.

Россия, Китай, Индия и Бразилия входят в десятку крупнейших государств мира по численности населения, по площади и ВВП. Общая площадь стран БРИКС составляет 43 556 873 км², а общая численность населения оценивается примерно в 3,53 млрд человек, что составляет около 26,7% мировой поверхности суши и 43,5% мирового населения. Члены БРИКС неоднократно характеризовались как наиболее быстроразвивающиеся крупные страны.





Все эти показатели статичные и не активны. Необходимо такое взаимодействие (не только военно-политическое) стран БРИКС и незападных стран, чтобы эти перспективные номинальные цифры проявили себя в конкуренции с западным миром, причём так, чтобы гегемон не использовал эти ресурсные страны в свой карман. Всё будет зависеть от того, на чьей стороне будут победы в наукоёмких технологиях. Именно о возможности развития наукоёмких технологий в рамках стран БРИКС, независимо от гегемона и Запада, хотелось бы обсуждения на казанском саммите стран БРИКС. Но пока это только мечты.





Ассоциация с кирпичами для аббревиатуры БРИК / БРИКС сохраняется не только в английском языке: в Китае БРИК — это тоже был «кирпич» ( 磚 , читается как чжуань), а после стабилизации экономик стран-участников к 2010г. от международного финансового кризиса 2007—2008 гг.БРИК и БРИКС стали буквально «золотым кирпичом из стран» ( 金 砖 国家 , читается как цзинь чжуань гоцзя).





В связи с введением ЮАР в состав БРИК в 2010 году в Рунете появилась альтернативная БРИКС русская аббревиатура БРЮКИ (Бразилия, Россия, ЮАР, Китай, Индия). А когда в июне 2022 года заявки на вступление подали Иран и Аргентина, некоторое время ходила очередная шутка, что с новыми странами-участницами формат нужно переименовать в БАРСИКИ. Все-таки, ассоциация БРИКС с кирпичами сильнее. Страны БРИКС должны стать кирпичами здания нового мира, нового миропорядка.





А пока, необходимо признать, что многие страны совращены гегемоном и имеют от него зависимость, от которой трудно отказаться, даже видя как один из членов БРИКС находится в состоянии экономического буллинга. Именно в этом суть противоречий, которые имеют место в рамках БРИКС и других незападных стран.





Вспомним тезис БРИКС (на основе статьи 2003 года «Мечтая о БРИК: Путь к 2050») предполагает, что Бразилия, Россия, Индия и Китай изменили свои политические системы, чтобы войти в систему глобальной экономики. Эксперты предсказывают, что Китай и Индия будут доминирующими глобальными поставщиками товаров промышленного назначения и услуг, в то время как Бразилия и Россия станут также доминирующими поставщиками сырья.





Сотрудничество является, таким образом, вероятным — как логический шаг БРИКС, потому что Бразилия и Россия вместе логично формируют поставщиков Индии и Китая. Таким образом, у БРИКС есть потенциал сформировать сильный экономический блок— наподобие государств «Большой семёрки». Эти тезисы давние. Насколько сейчас эти тезисы реальны и способны проявить себя в рамках разрешения нынешней ситуации в условиях особого положения России, вызванного международным экономическим буллингом? Хотел бы и об этом услышать на саммите БРИКС в Казани.





Насколько реально будет создан пул валютных резервов (как замена Международному валютному фонду (МВФ). Структура вливания средств странами БРИКС в пул валютных резервов стран БРИКС. Ведь по созданию Нового банка развития стран БРИКС (как замена Всемирному банку) в июле 2014 года был подписан договор, а в июле 2015 года он вступил в силу. О том, что на самом деле творится на этот счёт. Об этом также хотелось понять на предстоящем саммите стран БРИКС.





Вспомним, что 17 июня 2015 года министры финансов и руководители Центробанков стран БРИКС начали консультации о создании многосторонней финансовой системы, аналогичной SWIFT. В марте 2019 было анонсировано создание собственной платежной системы BRICS Pay, которая будет работать на территории пяти государств. И что? А это сейчас так актуально для России!





Всё страны уважают сильного. Поэтому многие проблемы Россия будет решать сама без помощи БРИКС. Когда-нибудь Россия объективно оценит поведение стран БРИКС в ситуации, когда нуждалась поддержке.















