В Тюмени на муфтия напали с молотком, в Петербурге девушка выбросилась из окна, спасаясь от мигранта-насильника

В Тюмени на муфтия Зинната Садыкова прямо в его рабочем кабинете с молотком и слезоточивым газом напал радикальный исламист.

Муфтий успел позвать коллег на помощь, напавшего задержали. Причиной нападения стало осуждение муфтием приверженцев радикальных религиозных убеждений.





В Новосибирской области продолжается преследование инспектора ДПС Александра Гусева, который в 2021 году при задержании случайно застрелил оказывавшего сопротивление Векила Абдуллаева из Азербайджана. С тех пор Гусева неоднократно увольняли, его невиновность была доказана, но азербайджанская диаспора продолжает ему угрожать.

В Приморье таксист-мигрант приставал к девушке с непристойностями, хватал и удерживал в машине.

В Татарстане мигранты толпой избили человека на костылях.

В Петербурге девушка выбросилась из окна шестого этажа, спасаясь от изнасиловавшего её мигранта. Она госпитализирована в тяжёлом состоянии.

В московском метро вывешиваются указатели на таджикском языке.