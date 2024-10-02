В Тюмени на муфтия напали с молотком, в Петербурге девушка выбросилась из окна, спасаясь от мигранта-насильника

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В Тюмени на муфтия Зинната Садыкова прямо в его рабочем кабинете с молотком и слезоточивым газом напал радикальный исламист.

Муфтий успел позвать коллег на помощь, напавшего задержали. Причиной нападения стало осуждение муфтием приверженцев радикальных религиозных убеждений.


В Новосибирской области продолжается преследование инспектора ДПС Александра Гусева, который в 2021 году при задержании случайно застрелил оказывавшего сопротивление Векила Абдуллаева из Азербайджана. С тех пор Гусева неоднократно увольняли, его невиновность была доказана, но азербайджанская диаспора продолжает ему угрожать.

В Приморье таксист-мигрант приставал к девушке с непристойностями, хватал и удерживал в машине.

В Татарстане мигранты толпой избили человека на костылях.

В Петербурге девушка выбросилась из окна шестого этажа, спасаясь от изнасиловавшего её мигранта. Она госпитализирована в тяжёлом состоянии.

В московском метро вывешиваются указатели на таджикском языке.

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