 

В Тюмени полицейские организовали незаконную миграцию, насильник из Азербайджана вернулся в РФ и был задержан

 

В Тюмени четырёх полицейских обвинили в организации незаконной миграции. В отношении заместителя начальника отдела полиции № 1 УМВД России по Тюмени, начальника отдела участковых уполномоченных полиции и двух его подчиненных, а также трёх местных жительниц возбуждены уголовные дела. По версии следствия, высокопоставленные полицейские в период с 1 октября 2021 года по 26 января 2024-го давали указания двум подчиненным участковым уполномоченным составлять фиктивные протоколы в отношении россиян, которые якобы временно размещали иностранцев, без их посещения. Одновременно с этим три жительницы Тюмени получали от мигрантов, нарушивших режим пребывания в России, деньги, которые направляли на оплату штрафов и распределяли между собой. Известно о, минимум, 88 фиктивных протоколах. 

В Волгограде мигрант изнасиловал россиянку и уехал, его ищут. 

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Узбекистана. подозреваемых в изнасиловании женщины на северо-западе Москвы. 

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего азербайджанца, который в 2006 году изнасиловал 33-летнюю местную жительницу. После этого ему удалось покинуть территорию РФ и вернуться в Азербайджан. Но в 2024 году азербайджанец вновь приехал на заработки в Екатеринбург, где был задержан и доставлен в Красноярск. 

На северо-востоке Москвы задержали уроженца Таджикистана, пристававшего к пятнадцатилетней девочке. 
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