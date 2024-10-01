Не рожай, убьёшься !





«Если ты любишь детей, не рожай их, этот мир – помойка».

Призыв - на фоне фотографии младенца, сидящего голой попой на сдувшемся пляжном мячике, с континентами и океанами, параллелями и меридианами планеты Земля. Помните, в нашем солнечном детстве были такие огромные, надувные пляжные мячики, легко сдувающиеся, при необходимости, в целях удобства переноски?

Пояснение над картинкой: «Чтобы избежать перенаселения планеты и истощения природных ресурсов, некоторые решают не иметь детей. Эти люди называются "GINK" (от английского "Green Inclination No Kid"="выбор зелёного движения Hет детям").

"Нет", оказывается, можно, как кукиш, показать не только любому врагу сознательного человечества - войне или голоду, фашизму или алкоголю. "Нет" можно запросто выставить категоричным императивом и открытым ультиматомом бывшим «цветам жизни», пожавшим и выжавшим из нeё всё лучшее - детям.

Другое СМИ, другая картинка: фото отвратительно капризного и «тошнотворно белокурого» ребёнка, явно скандалящего без причины и буквально взывающего к оплеухам. Заголовок обещанного репортажа – «Нужно ли быть сумасшедшим, чтобы заводить детей? Климат, инфляция, ад нового школьного года...». Над картинкой - затравка читателям: «Жили они долго и счастливо, безо всяких детей…» Почему всё больше взрослых решают не размножаться? Ответ в "Society Magazine" от 14 сентября!»

Навскидку, ещё несколько броских заголовков, c некоторых пор появляющихся контрапунктом в центральных СМИ, одним мощнеющим потоком:

- «Нужно ли прекратить делать детей, чтобы спасти планету?» - «Radio France», июнь 2022

- «Нужно ли прекратить делать детей, чтобы спасти планету?» - «20 Minutes», октябрь 2022

- «Нужно ли прекратить делать детей, чтобы спасти планету? Ответ двух экспертов», «Ouest-France», ноябрь 2022

- «Нужно ли прекратить делать детей, чтобы спасти планету?», «Le Monde», декабрь 2022

- «Нужно ли прекратить делать детей, чтобы спасти планету?», «Radio France Bleu», апрель 2023,

- «Нужно ли прекратить делать детей, чтобы спасти планету?», «Le Point», май 2023

- «Нужно ли прекратить делать детей, чтобы спасти планету?», BONPOTE, январь 2024,

- «Нужно ли прекратить делать детей, чтобы спасти планету?», «Les Echos», май 2024,

Не правда ли, как единодушно, проникновенно и убедительно? Забейте заголовок в поисковик и он, как в сказке про золотую антилопу, будет выдавать вам ещё и ещё.

Краткое содержание всех перечисленных публикаций легко и справедливо объединяет единая мысль всё той же единой партии «света и добра»: времена нынче тяжкие, ненадёжные. Везде кризис, инфляция, смута и предательство. Планета не-то кружит, не-то катится. Tо виляет, то замедляет. Климат совсем слетел с катушек и сам не знает, чего хочет - не то демократии, не то севрюжины с хреном. Ледяной покров то тает, то крепчает. Озонова дыра затянулась бурой тиной и исчезла с радаров, вместе со стадом специалистов, успевших написать о ней килотонны диссертаций. Теперь эти специалисты переквалифицировались в демографов и пишут новые диссертации о том, что спасение планеты - в руках самих утопающих и единственный способ остаться сытым и спокойным, дабы урвать от жизни свои положенные кубометры досуга и комфорта - это прекратить размножаться и передать бразды правления искусственному интеллекту под присмотром его создателей.

Надо же когда-то пожить и для себя, а не вот это вот всё - с бессонными ночами и грязными подгузниками. В теперешних условиях, отстаивать и продвигать какие-либо семейные ценности - абсолютная несознательность и настоящее преступление против зелёной экологии. Не простой, устаревшей, а прогрессивной, зелёной - той, что камня на камне не оставит, а спасёт планету от человекo-загрязнителей. Всеми доступными способами. От эвтаназии, до смены полов, перехода из жидкого в газообразное и добровольного отказа от деторождения.

Не «плодитесь и размножайтесь», а плодите сущности, как сон разума плодит чудовищ. Бросайте всё и доживайте своё поскорее, в покое и комфорте, не беспокоясь о потомстве и его благополучии. Рынок с искусственным интеллектом порешают и что-нибудь придумают.

Одним словом, вы не рефлексируйте, вы подчиняйтесь и стерилизуйтесь как-нибудь.

В унисон с вышеупомянутыми публикациями, выходят книги с говорящими названиями, например, «Почему я решил завести собаку (а не ребёнка)». Спойлер: всё потому же.

Этим опусам посвящают свои передовицы центральные газеты: «Иметь семью с собакой - это возможно: почему Элен Гато выбрала собаку, а не ребёнка». Спойлер: всё о том же.

Список с иллюстрациями можно продолжать, без устали и по дороге он ещё будет пополняться свежими увещеваниями стать сознательным и заводить домашних питомцев, а не детей. Питомцы, как известно, ходят под себя, в лотки с наполнителями, не требуют модных шмоток и школьных принадлежностей, не злоупотребляют общественным транспортом и не паркуются, где попало, а потому, загрязняют значительно меньше оравы подростков. Не говоря уже о белокурых скандалистах в подгузниках.

Это явление, с лёгкой руки журналиста Жана Бирнбаума, автора книги «Только дети имеют значение», сегодня называют "пуэрофобией" - страхом перед детьми. Западное общество, как хорошо известно, несколько последних десятилетий, страдает и мучается от разного рода "фобий" и прилегающих к ним "дискриминаций". Ксено-, гроссо-,гомо-, транс- исламо- и прочие фобии в нынешнем европейском обществе рьяно и заслуженно отслеживаются и выжигаются калёным железом правосудия и медийного порицания. Пуэрофобия, наоборот, поощряется и разгоняется, что есть сил.

Самые политкорректные телеканалы посвящают теме "свободы от деторождения" документальные фильмы, передачи с дебатами и надрывные свидетельства истеричных дам, требующих справедливости, а не увещеваний в стиле "ты потом пожалеешь". Фильмы и передачи транслируют белыми нитками шитый подтекст: это современные героини, они осмелились следовать "неукротимому желанию свободы" жить для себя и одновременно очищать планету от лишнего мусора.

В частных клубах и фешенебельных ресторанах открываются специальные помещения, свободные от детей – «Kids Free», где никто не посмеет обеcпoкоить вас шумом и бесполезной вознёй, пока вы вкушаете заслуженный и оплаченный комфорт.

На автобусных остановках и станциях метро самых разных еврoпейских стран появляются и исчезают рекламные плакаты, транслирующие всё ту же мысль: дети - вред, они портят вам жизнь и загрязняют планету. Настойчиво, регулярно, как на проповедях новой религии в новом миру. Чтобы коллективное подсознание прониклось, насытилось и успокоилось.

А теперь, внимание, вопрос неутомимым исследователям, обычным знатокам и детективам-любителям Агаты Кристи.

Вы уже заметили, что общее количество названных публикаций и одновременное их появление в европейской прессе (не только во Франции) никоим образом не случайно. Нетрудно сообразить, что речь на самом деле идёт о серьёзно продуманной кампании, хорошо подготовленной, но пока недостаточно умело сработанной, поэтому ещё вызывающей насмешливые или гневные реакции в читательских комментариях и на теледебатах. Окно Овертона уже приоткрыто, но ещё заедает и поскрипывает.

A если вы, даже не вчитываясь, просто просмотрите все подобного рода публикации, включая рекламные щиты того же содержания на улицах европейских городов, вы без особого труда заметите, что на всех иллюстрациях с призывами «не рожать детей в этом помоечном мире» фигурируют исключительно белые дети, младенцы, мальчишки и девчонки, а также их родители.

Представить себе подобные призывы, с иллюстрациями любого "цветного" населения планеты и тем паче, Европы - всё равно что вызвать огонь на себя и огрести ракетную атаку сразу из всех "катюш" противо - фобийной обороны одновременно.

Добавьте к этому усердно продвигаемую среди европейского населения эвтаназию, насильное смешение несовместимых культур, стирание границ, перепись истории в пользу вечно обиженных и навеки оскорблённых и неумолимое наводнение Европы (и далее...) так называемыми "беженцами" всех сортов, со всех бортов.

Так кому же это всё-таки требуется убить старушку, если все пекутся о благосостоянии планеты и отдельного вида её обитателей?..**



