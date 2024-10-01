В британских больницах гражданам страны приходится ждать в очередях дольше, чем мигрантам , которых стараются принять быстрее. Происходит это потому, что мигрантам полагаются переводчики, которых также оплачивает система здравоохранения. Чтобы не тратиться "за простой переводчика", больницы стремятся пропустить иностранцев вперёд, в то время как англоговорящие граждане ждут в очередях, даже в тех случаях, когда есть фиксированное время приёма.

Кроме того, для британских больниц (как и для части российских) характерна проблема появления массы персонала, плохо говорящего по-английски и не могущего понять, что необходимо пациентам. В особенности эта проблема обостряется, когда пациенты - пожилые люди, и они сами не понимают плохо говорящих по-английски медиков.

Без ревизии выданного ранее гражданства и прекращения массового завоза мигрантов Россия может быть уничтожена за одно поколение, считает депутат Госдумы Михаил Делягин. По словам парламентария, в настоящее время Госдума планирует рассматривать законопроекты о миграции, посвященные лишь «малозначимым деталям». Делягин с возмущением отметил, что правительство выдало отрицательное заключение на его проект о выборе, который мигрант должен сделать между российским и «своим гражданством».

Нет главного, без чего Россия будет уничтожена уже при нашем поколении (как были уничтожены русская Средняя Азия и русское Закавказье) — прекращение массового завоза мигрантов ради «замещения» нас (как нам разъясняют прямо, не стесняясь, как будто мы уже умерли) и ревизия гражданств, розданных вертолетно-кишлачным способом.

Об этом нет и речи.

Зато отрицательное заключение правительства по моим законопроектам о том, что мигранты должны выбирать между своим гражданством и гражданством РФ, было готово уже вчера.







