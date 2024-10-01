 

Британские больницы дают мигрантам приоритет перед британцами; Делягин считает, что мигранты могут уничтожить Россию за одно поколение

В британских больницах гражданам страны приходится ждать в очередях дольше, чем мигрантам, которых стараются принять быстрее. Происходит это потому, что мигрантам полагаются переводчики, которых также оплачивает система здравоохранения. Чтобы не тратиться "за простой переводчика", больницы стремятся пропустить иностранцев вперёд, в то время как англоговорящие граждане ждут в очередях, даже в тех случаях, когда есть фиксированное время приёма.
Кроме того, для британских больниц (как и для части российских) характерна проблема появления массы персонала, плохо говорящего по-английски и не могущего понять, что необходимо пациентам. В особенности эта проблема обостряется, когда пациенты - пожилые люди, и они сами не понимают плохо говорящих по-английски медиков. 
 

Без ревизии выданного ранее гражданства и прекращения массового завоза мигрантов Россия может быть уничтожена за одно поколение, считает депутат Госдумы Михаил Делягин. По словам парламентария, в настоящее время Госдума планирует рассматривать законопроекты о миграции, посвященные лишь «малозначимым деталям». Делягин с возмущением отметил, что правительство выдало отрицательное заключение на его проект о выборе, который мигрант должен сделать между российским и «своим гражданством».

Нет главного, без чего Россия будет уничтожена уже при нашем поколении (как были уничтожены русская Средняя Азия и русское Закавказье) — прекращение массового завоза мигрантов ради «замещения» нас (как нам разъясняют прямо, не стесняясь, как будто мы уже умерли) и ревизия гражданств, розданных вертолетно-кишлачным способом.
Об этом нет и речи.
Зато отрицательное заключение правительства по моим законопроектам о том, что мигранты должны выбирать между своим гражданством и гражданством РФ, было готово уже вчера. 
 

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