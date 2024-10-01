Информационные цыгане делают бизнес на малолетних детях 

Последние несколько лет государство прилагает значительные усилия для борьбы с т.н. «информационным цыганством». В тюрьму посадили Елену Блиновскую вместе с мужем, построивших миллиардную империю на продаже "марафонов желаний" мечтательным девушкам и разочарованным женщинам. За торговлю "успешным успехом" был привлечен к уголовной ответственности "бизнес тренер" из Пермского края Аяз Шабутдинов. До них была разрушена колоссальная инфо-пирамида "Бизнес-молодости". К сожалению, самая уязвимая категория населения - малолетние дети до сих пор не защищены от инфоцыган и на наших детях продолжают зарабатывать огромные деньги, целенаправленно пичкая их дегенеративным контентом.

Например, набирающий популярность среди детей 8-12 лет Youtube канал «Dubble Bubble» - говорящее название в честь американской жевательной резинки. Лицом блога является некая Анна и её муж Александр Сидоров. Ну или не они, а лица, обладающие максимальным портретным сходством с этими людьми.

И хотя обоим персонажам за 30 лет, в своих роликах они специально мимикрируют под менталитет малолетних детей и создают контент, направленный именно на эту самую уязвимую возрастную категорию.

Темы для роликов носят, мягко говоря, весьма спорный характер.

В одном из видео 30-летняя тётенька со своим мужем, заочно "подружившаяся" с чужими детьми, предлагает им посмотреть ролик, где она расскажет про "100 Мифов от Родителей, о которых они нам Врали". «Нам» - это Анне Dubble Bubble и её малолетним "друзьям" с одной стороны, а по другую сторону - якобы врущие своим детям родители. По сути, Анна и Александр из Dubble Bubble целенаправленно манипулируют чужими малолетними детьми, заставляя их ментально противопоставлять себя родителям и подчиняться «интернет авторитетам».

Если родители и виноваты, то только потому, что недосмотрели за своими детьми и позволили им потреблять отупляющий цифровой продукт. Другие ролики парочки "детских блогеров" несут еще более деструктивные посылы. Детям 12 лет и младше предлагают посмотреть ролик под названием "ПОМЕНЯЛИСЬ ПАРНЯМИ НА 24 ЧАСА!". Внедряя в головы малолетних детей подобные идеи, блогеры наносят сильный урон их психологическому и морально-нравственному состоянию. Увы, но и это не самое страшное.

У парочки 35-летних "детских блогеров" есть Телеграмм канал. Под некоторыми постами сотни комментариев малолетних девочек, где они не только восхваляют Анну Dubble Bubble, которая стала для них кумиром, но и активно ищут отношения с более взрослыми мужчинами! Многие сообщения носят сексуальный характер. Некоторые дети пытаются найти себе парня или девушку в комментариях под постами. Что еще страшнее, там же сидят сомнительные личности с вымышленных аккаунтов и ведут переписку с детьми. Эти «фейковые» аккаунты ставят «лайки» детским комментариям про поиск «отношений», в описании аккаунта предусмотрительно оставлена ссылка на канал с рекламой сомнительных знакомств! Видимо, чтобы избежать ответственности, модераторы удаляют практически все детские комментарии, но очень неспешно. Фактически, сотни детей видят их и общаются на «взрослые темы» с сомнительными личностями на протяжении часов.









Нужно сказать, что Dubble Bubble - это проект с достаточно крупными аудиторными показателями. Только в YouTube у них более 3,5 миллиардов просмотров! Страшно подумать, сколько миллионов детей стали потребителями сомнительного контента, не говоря уже об ужасе, который творится в комментариях на Телеграм канале этих "детских блогеров". История появления канала Dubble Bubble подозрительна с самого начала. Он был запущен в Youtube в 2017 году, но особый импульс в развитии получил в 2022 году. Удивительно, но Dubble Bubble не затронула судьба многих русскоязычных блогеров, потерявших монетизацию. Канал в Телеграм и группа проекта в VK появились через 7 и 14 дней после начала СВО, а с учетом того, что местом регистрации Youtube канала указана Грузия, видимо, авторы сбежали из России. Тем самым, они не только сохранили солидный рекламный доход от Youtube, но и избежали ответственности за сомнительное содержание контента и ушли от уплаты налогов в России.

По итогу ситуация выглядит так, что семейная пара релокантов в Грузию возрастом под 40 лет, зарабатывают большие деньги на том, что с помощью деструктивного контента ломают психику детям в России и пытаются "подружиться" с ними без ведома родителей. Учитывая высокую активность западных спецслужб в Грузии, они вполне могли выделить финансирование подобным проектам для "игры в долгую", как это делалось с другими деструктивными проектами, толкающих детей к суицидам (например, «Синий кит»). Красноречивый пример Украины, где западные службы через своих агентов - бандеровцев активно работали с молодежью, показывает нам, к чему может привести утрата контроля за воспитанием подрастающих поколений. Сейчас ситуация стала еще хуже, потому что социальные сети и современная информационная инфраструктура, контролируемая Западом, даёт им неограниченный доступ к сознанию каждого ребенка, у которого есть гаджет. Спасти детей может только бдительность их родителей и системные действия государства, которых в данный момент абсолютно недостаточно.

Количество подписчиков "детских блогеров" приближается к 7 миллионам.

Это должно позволить ежемесячно получать, по самым скромным подсчетам, суммы, измеряющиеся десятками и даже сотнями тысяч долларов.

Понятно, что эти доходы, заработанные фактически на отуплении детей, блогеры должны как-то «отмыть» или, как минимум, освоить. Да и налоги с них вряд ли платятся в соответствии с Налоговым Кодексом.

По имеющимся у редакции сведениям Сидоровы скупают колоссальные участки земли в различных российских регионах, а также объекты недвижимости в крупных городах. Так, в их владении находились десятки участков площадями от 100 до 2365 га в Рязанской, Волгоградской, Нижегородской и других областях. Правоохранительным органам ещё предстоит проверить правдивость этих сведений, а также установить реальный источник средств, потраченных на скупку земли.

Почему? Да потому, что эту землю, владелец блога Dubble Bubble Александр Сидоров не один год, как утверждают потерпевшие от их деятельности, использовал в мошеннических схемах, фактически разоряя с группой лиц, честных покупателей, которые решили приобрести выставленные на продажу участки.

Поскольку участки земли имеют сельскохозяйственное назначение от «детских блогеров» или «очень похожих на них лиц» страдают простые фермеры.

Именно такая история произошла с бизнесом Владимира Васина, чье фермерское хозяйство почти было уничтожено.

Через ООО "Георесурс-Р", в котором Александр Сидоров был участником, а его брат Виктор Сидоров - генеральным директором, еще в 2020 году был выставлен на продажу участок земли площадью 1237 гектар в Рязанской области.

Братья Сидоровы договорились о продаже земли с Владимиром Васиным, после чего директор ООО "Георесурс-Р" Виктор Сидоров продал землю своему брату Александру Сидорову. Затем Виктор по доверенности, оформленной на него Александром Сидоровым, продал землю фермеру Владимиру Васину, заключив с ним два договора купли-продажи и получил первый платеж за землю. Далее, якобы в счет будущих платежей за землю, Сидоровы убедили фермера подписать договор займа на 4,5 млн. рублей. Земля перешла в собственность фермера. К сожалению, Владимира Васина ждало много неприятных сюрпризов.

В декабре 2020 года Васин узнал о том, что единственный учредитель ООО "Георесурс-Р" Виктор Сыропятов подал иск в арбитражный суд на директора ООО "Георесурс-Р" Сидорова с требованием расторгнуть договор купли-продажи между ООО "Георесурс-Р" и Александром Сидоровым, поскольку учредитель Виктор Сыропятов якобы не знал о сделке. Уже находящаяся в собственности фермера Владимира Васина земля попала под арест. Вести сельхозработы на арестованном участке нельзя, пока не будет решения суда. Суд тянется до сих пор, и есть все шансы, что землю, за которую заплачены деньги, у фермера заберут и вернут в собственность ООО "Георесурс-Р".

Учредитель ООО "Георесурс-Р" несмотря на претензии к своему директору о том, что он без его ведома продал собственность юрлица, по не понятной причине не снял директора с должности. Более того, после этой махинации Сыропятов внезапно уехал в недружественную Прибалтику, продав своё ООО за 10 тысяч рублей новому собственнику, который стал правопреемником судебной тяжбы. В свою очередь, Александр Сидоров сначала пропал со связи, а потом внезапно через суд взыскал с Виктора Васина 4,5 млн рублей по договору займа, выставив дело так, как будто он дал эти деньги Виктору взаймы, а не в рамках сделки с землей. Более того, Сидорову этого показалось мало, и он подал иск о банкротстве должника, из-за чего банк отозвал кредит у фермера, оставив фермерское хозяйство без оборотных средств,счета арестованы, а судебным тяжбам не видно конца.

Лишь один этот пример показывает, что Александр Сидоров - достаточно "талантливый" человек, действующий по проработанным и сложным схемам.

Правоохранители неохотно берутся за расследование подобных схем, потому что в таких случаях вину обвиняемых приходиться доказывать долго и сложно.

Полиция отказала пострадавшему фермеру в возбуждении уголовного дела, сославшись на отсутствие состава преступления.

У Васина еще есть надежда на прокуратуру, которая встала на его сторону и удовлетворила жалобу о том, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела было принято необоснованно. Трудно сказать, сколько людей, помимо Васина, пострадало от деятельности «детского блогера» Александра Сидорова. Вероятно, мутных схем, как и пострадавших, было достаточно много.

Кажется, здесь просматривается аналогия с многочисленными украинскими «колл-центрами», когда мошенники по телефону вынуждают наиболее не защищенные группы граждан, прежде всего пенсионеров, под разными предлогами брать колоссальные кредиты, влезать в долги или переписывать на мошенников свои квартиры и дома. Против нашей страны ведут войну не только на поле боя. Враг подвергает постоянному информационно-психологическому воздействию население России. Под удар попадают самые уязвимые слои населения, в том числе малолетние дети.

Пока родители заняты работой или бытовыми проблемами, им сложно контролировать, какой контент в интернете потребляет их ребенок. Тем не менее, в этом вопросе необходимо проявлять максимальную бдительность, потому что всегда найдутся нечистоплотные "блогеры", которые зарабатывают на малолетних пользователях соцсетей, целенаправленно продвигая среди них самый низкопробный контент.

Очевидно, что подобных людей даже близко нельзя пускать к детям. К сожалению, современные информационные технологии позволяют подобным личностям отравлять детское сознание и зарабатывать на этом миллионы, которые затем «прокручивать» в запутанных схематозах, не имеющих отношения к закону.

Родителям по отдельности трудно что-то сделать с этой ситуацией, но мы можем защитить наших детей вместе. Просим всех неравнодушных родителей максимально распространить информацию.

Обращаемся к Генеральной прокуратуре и Следственному комитету с просьбой разобраться в ситуации и взять её на контроль. Кроме того, просим Екатерину Мизулину и Лигу безопасного Интернета изучить опасную деятельность подобных "детских блогеров" и уберечь наших детей от деструктивного контента.