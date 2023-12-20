Человек «в зоопарке» размножается плохо

Какие реальные шаги можно предпринять для повышения рождаемости? При нынешнем укладе жизни - немногое. Городским наёмным работникам много детей не нужно. Ведь дети для них — не важнейший элемент хозяйства и не основа выживания.

Но всё же можно целенаправленно стимулировать семейный бизнес, особенно малый. Также снять ограничения на коммерческое использование приусадебных и дачных участков. Например, отменить налоги на торговлю их продукцией. Можно начать реализацию программ по продовольственному самоснабжению населения. Например, добиваться того, чтобы дачный участок можно было создать прямо в квартире на основе гидро- и аэропоники. В сфере промышленного производства можно внедрить программу создания семейных мастерских, работающих на 3d — принтерах. И которые были бы закреплены за крупными предприятиями, которым бы поставляли детали. В отдельных местностях можно поощрять создание малых семейных электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии.

Словом, семью надо опять сделать реальной производственной единицей. Тогда и дети понадобятся, и воспитывать их будет проще.