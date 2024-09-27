"Вы не понимаете". Полтора года обсуждений искусственного интеллекта

Полтора года, как я пишу об опасности искусственного интеллекта ( первая моя статья на эту тему вышла в МК в апреле прошлого года), и можно уже обобщить возражения, которые выдвигаются на мои мысли по поводу искусственного интеллекта.



- "Вы ссылаетесь на такого-то (авторитетный учёный), а на него ссылаться зашквар, и вообще он не специалист".

- "Вы ссылаетесь на такого-то (авторитетный учёный, 100% специалист), а он наверняка это говорит только потому, что ему проплатили". Кстати, я хотела бы знать, где в этом мире плотют деньги за пропаганду против искусственного интеллекта. И даже не для того, чтобы самой туда устремиться - а просто чтобы порадоваться, что такие места есть.

- "Вы не понимаете, как работает ИИ, это просто программа, программу пишут люди, она никогда не будет умнее человека/управлять человеком". "Никогда" - сильное слово, а некоторые люди-специалисты уже сейчас удивляются, что ИИ умеет то, чему его не учили, - либо учили, а вот результат получился не вполне запланированный. Но допустим, что эти люди как раз все попадают в число тех, которые либо "не понимают", либо им "проплатили". ДОПУСТИМ, что ИИ "просто программа, бла-бла". Мне не жалко это допустить, наоборот, я только рада буду. Так вот даже и в этом случае - в случае "просто программа" - широкое внедрение этой программы, как оно происходит уже сейчас, будет вести и уже ведёт к оглуплению людей. Я верю, что искусственный интеллект никогда не дотянется до уровня людей умных, активных, эрудированных, многое умеющих самостоятельно - и да, творческих, потому что творчество вырастает не только из абстрактного таланта, но из эрудиции и активного поиска. Очень вероятно, что ИИ никогда не превзойдёт лучших из людей интеллектуально (не говоря уж о чём другом), - но его внедрение будет приводить к тому, что таких людей будет становиться меньше. К тому, что общий уровень будет ниже, ниже. И на это наложится другое - новые возможности контроля, которые также обеспечит ИИ.

- "ИИ жрёт массу энергии, это просто экономически невыгодно, и его всегда можно будет отключить от розетки". В первом приближении это довольно умный аргумент. Действительно: жрёт много энергии, экономически невыгодно. С "отключить от розетки" как раз вопрос, уже хотя бы потому, что розеток много в разных странах, но допустим чисто теоретически, что да, "всегда можно будет". А теперь представьте: имеется алкоголик, у алкоголика небольшое количество денежек, которые можно было бы потратить на хорошую еду и книжки детям. Отключит ли алкоголик себя от алкоголя? Купит ли хорошую еду и книжки детям? Нет, он купит алкоголь. Потому что приоритеты выстраиваются иначе. Потому что прямо сейчас, на наших глазах приоритеты выстраиваются как "за искусственным интеллектом будущее", "эта технология изменит всё", "через 5 лет все компании должны внедрить искусственный интеллект". Нет, пока этого алкоголика не скрутишь - или пока не произойдёт грандиозная катастрофа, - он так и будет держаться за бутылку. Ведь она меняет всё. И неправда, что это работает с людьми, а на уровне государств не работает. Работает и на уровне государств, чрезмерно разросшаяся ядерная военка, госдолги, доращенные до размеров ВВП, и кризис банковских систем тому порукой.

- Наконец, единственный разумный аргумент (полтора аргумента), который мне выдвигают: "Но ведь от ИИ происходит много хорошего, он действительно упрощает ряд важных процессов, и если б даже Россия от него отказалась, другие-то не откажутся, так что придётся учиться жить с ИИ". Здесь полтора аргумента, потому что они друг без друга на самом деле не существуют: "много хорошего" и "другие не откажутся". То есть это то самое хорошее, без которого ты бы вполне прожил, если б оно не появилось у "других", но теперь тебе тоже его надо, чтоб быть не хуже других. И отсюда вытекает возражение на этот аргумент: н адо очень пристально смотреть на то, что из этого хорошего действительно хорошо - а за что ты схватился потому, что "другие же тоже". Вот не надо быть как другие. И к тому, за что они схватились, надо относиться без всякого восторга, с изначальным подозрением, высматривая, что же тут действительно хорошо, а что - шлак. То есть аргументация в пользу ИИ должна идти "снизу вверх": "вот в этом частном применении будет, пожалуй, полезно". А она идёт "сверху вниз": "это технология будущего, она изменит мир, внедрять всем". Это в корне неправильный подход, он неправильный даже до собственно-внедрения.

