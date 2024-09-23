 

В некоторых случаях Солнцу удаётся передать свой "привет" телезрителю

В начале октября телезрители в России могут столкнуться с кратковременными помехами на своих телевизорах. Это связано с сезонным явлением, известным как "солнечная интерференция".

 

Солнечная интерференция возникает, когда Солнце, спутник связи и наземный ретранслятор РТРС (Российская телевизионная радиовещательная сеть) выстраиваются в одну линию. Это происходит примерно один раз в сутки в течение трех недель. Мощное радиоизлучение Солнца, направленное на ретранслятор, может заглушить сигнал, поступающий от спутника, что и приводит к помехам на экране.

 

Проблема заключается в том, что ретрансляторы, ориентированные на спутник, "видят" Солнце как мощный источник радиоизлучения, который в этот период времени значительно сильнее сигнала от спутника. Продолжительность помех может варьироваться от нескольких секунд до 22 минут в сутки.

 

В РТРС подчеркивают, что их инфраструктура сети максимально защищена от подобных "солнечных атак". Однако, как и с любой защитой, бывают моменты, когда Солнце "пробивает" защиту и "передаёт привет" телезрителю в виде помех. Важно отметить, что эти помехи абсолютно безобидны для телевизора и не влияют на его работоспособность.

 

В случае появления помех на экране, достаточно просто выключить телевизор или приставку на пару минут и включить его снова. Если проблема не исчезла, то рекомендуется перезапустить автопоиск каналов в меню телевизора. В большинстве случаев это поможет восстановить приём.

 


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