Украина планирует запустить спутник, чтобы следить за перемещениями ополченцев Донбасса

Украина планирует в декабре запустить спутник "Сич-2-30", чтобы отслеживать перемещение военной техники ополченцев в Донбассе. Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай:

"Очень важно понимать, как работает эта система. Нам нужен один снимок разрешением в 50 см для того, чтобы определить вид артиллерийской установки, а затем нам достаточно уже спутника "Сич" для того, чтобы отслеживать, куда она перемещается. Так же и с кораблями. Нужен один детальный спутниковый снимок, чтобы понять, какое это судно, но дальнейшее его перемещение по Черному морю будет абсолютно понятным по данным спутника "Сич". А его захват кадра позволит и обнаружить этот корабль".





Тафтай добавил, что украинский спутник будет частью программы "Коперникус", цель которой - обмен полученными данными: "Мы предоставляем Европейскому союзу свои спутниковые данные, а взамен получаем абсолютно бесплатно снимки с европейских спутников".