 

В Белоруссии СМИ будут наказывать за "вредную" информацию

 

Президент Лукашенко закрепил за Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере новые полномочия для наказания любых медиа "за распространение информации, способной нанести вред национальным интересам". 

Комиссия вправе принимать решения "о наличии в продукции средства массовой информации, в том числе иностранного [СМИ], на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь" -- и затем ограничивать доступ к этим ресурсам или прекращать выпуск СМИ.


Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере была создана ещё в ноябре 2017 года для "совершенствования координации деятельности государственных органов и иных организаций по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь в информационной сфере".


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APN.ru