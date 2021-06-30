В Белоруссии СМИ будут наказывать за "вредную" информацию

Президент Лукашенко закрепил за Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере новые полномочия для наказания любых медиа "за распространение информации, способной нанести вред национальным интересам".

Комиссия вправе принимать решения "о наличии в продукции средства массовой информации, в том числе иностранного [СМИ], на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь" -- и затем ограничивать доступ к этим ресурсам или прекращать выпуск СМИ.





Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере была создана ещё в ноябре 2017 года для "совершенствования координации деятельности государственных органов и иных организаций по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь в информационной сфере".