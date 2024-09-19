В Совфеде сочли, что призыв Европарламента разрешить Украине бить вглубь РФ "носит декларативный характер"

Резолюция Европарламента с призывом разрешить Украине наносить удары вглубь России носит декларативный характер, заявил сенатор Совфеда Андрей Климов. По его мнению, «юрисдикция стран Европарламента не распространяется за пределы стран ЕС, и все подобные резолюции носят декларативный характер. Здесь нет никаких юридических последствий и обязательств».